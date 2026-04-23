Kennedys umstrittene Aussagen vor dem Senat: Krebsheilung bei Hunden und falsche Zahlen

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. geriet in der vergangenen Woche während Senatsanhörungen über Impfpolitik und Budgetkürzungen in die Kritik, nachdem er wiederholt ungenaue Angaben gemacht und von Senatoren öffentlich korrigiert wurde. Ein besonderer Aufreger war sein Exkurs über einen Krebs-geheilten Hund und seine ungewöhnliche Prozentrechnung zugunsten von Trumps Medikamentenportal.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. stand in der vergangenen Woche vor einer Reihe von Anhörungen im Senat, die sich mit der Impfpolitik und den geplanten Budgetkürzungen seines Ministeriums befassten.

Die Anhörungen entwickelten sich jedoch zu einem politischen Spektakel, in dem Kennedy wiederholt falsche oder irreführende Aussagen traf und von Senatoren öffentlich korrigiert wurde. Ein besonders auffälliger Moment war Kennedys unerwarteter Exkurs über einen Hund, der mithilfe von künstlicher Intelligenz von Krebs geheilt wurde, inmitten einer Debatte über Impfstoffe und Haushaltsfragen. Die Anhörungen waren geprägt von Kennedys ungenauen Angaben zu verschiedenen Themen.

So behauptete er, Rindfleisch sei um 1 Prozent günstiger geworden, während offizielle Daten eine Preiserhöhung von 20 Prozent ausweisen. Auf die Frage, ob er sich an einen früheren Post erinnere, in dem er über hohe Lebensmittelpreise klagte, antwortete er ausweichend und lehnte es ab, eine aktualisierte Version zu teilen.

Ebenso wurde er mit der Behauptung konfrontiert, 89 Prozent der an Grippe gestorbenen Kinder seien nicht geimpft gewesen, und er konnte keine klare Antwort auf die Frage geben, ob er die Entfernung von Kommunikationsmaterialien zur Grippeimpfung durch sein Ministerium bereue. Kennedy verteidigte jedoch die Abschaffung der Grippeschutzimpfpflicht für Soldaten und argumentierte, sie sollten «ein Stück Freiheit» zurückbekommen. Ein weiterer umstrittener Punkt war Kennedys Darstellung der Preisreduktionen bei Medikamenten.

Er zitierte Präsident Trump mit der Aussage, eine Senkung von 600 Dollar auf 10 Dollar entspräche einer Reduktion von 600 Prozent, obwohl dies mathematisch nicht korrekt ist. Kennedy verteidigte Trumps Aussage, indem er erklärte, Trump «rechnet anders als der Rest der Menschheit». Er warb auch für das von der Regierung lancierte Medikamenteneinkaufsportal «TrumpRx», das jedoch laut demokratischen Senatoren in vielen Fällen teurere Medikamente anbietet als andere Anbieter.

Abschliessend lenkte Kennedy das Gespräch auf das Thema künstliche Intelligenz und erzählte von einem Hund, der mithilfe von KI von Krebs geheilt wurde, was in der laufenden Debatte keinen direkten Bezug hatte. Er betonte das Potenzial der KI in der Medizin, räumte aber auch ein, dass sie «potenziell gefährlich» sei





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robert F. Kennedy Jr. Gesundheitsministerium Impfpolitik Budgetkürzungen Senatsanhörung Falschinformationen Künstliche Intelligenz Trumprx

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unternehmer Maschmeyer kritisiert Merz: «Die Menschen in Deutschland haben kein Arbeitsmoralproblem. Sie haben leider ein Kanzlerproblem»Investor Carsten Maschmeyer kritisiert Bundeskanzler Merz und widerspricht dessen Aussagen zur Arbeitsmoral in Deutschland. Er sieht ein Kanzler-, kein Arbeitsmoralproblem.

Read more »

Maschmeyer kritisiert Merz scharf – «Deutschland hat ein Kanzlerproblem»Investor Carsten Maschmeyer widerspricht Bundeskanzler Merz in Bezug auf die Arbeitsleistung der Deutschen und kritisiert dessen Aussagen. Er bemängelt, dass sich Arbeit nicht ausreichend lohnt und hält die geplante 1000-Euro-Prämie für ungeeignet.

Read more »

Trumps Kandidat für Fed-Spitze verspricht «strikt unabhängige» ZinsentscheidungenIm US-Senat hat das mit Spannung erwartete Bestätigungsverfahren des Kandidaten für den Fed-Chefposten, Kevin Warsh, begonnen.

Read more »

Sylwina Spiess rechtfertigt sich nach Kritik an Podcast-AussagenSylwina Spiess äußert sich zu den Vorwürfen nach ihren Aussagen im Podcast «Bireweichtalk». Sie betont, ihre Worte seien aus dem Kontext gerissen und falsch interpretiert worden. Es ging ihr um persönliche Präferenzen bei der Partnerwahl, nicht um eine Abwertung bestimmter Berufe.

Read more »

Berufe daten: Warum der Job bei der Partnerwahl eine grosse Rolle spieltInfluencerin Sylwina Spiess löste mit Aussagen über McDonald's-Mitarbeitende eine Debatte aus. Studien zeigen: Paare mit ähnlichem sozioökonomischem Status sind oft stabiler.

Read more »

SRF-Moderator Schmitz tritt als Lakers-Stadionsprecher zurückPascal Schmitz, Moderator beim SRF, gibt sein Amt als Stadionsprecher der SCRJ Lakers auf, nachdem die Weltwoche beleidigende und rassistische Posts aus seiner Vergangenheit auf Facebook aufgedeckt hat. Er entschuldigt sich für die Aussagen und möchte den Verein nicht schädigen.

Read more »