Kempinski und Zermatt Tourismus von Hackerangriffen betroffen

Datenleck bei Kempinski und Zermatt Tourismus durch kompromittierte externe Anbieter. Persönliche Gästeinformationen wurden gestohlen.

Die Luxushotelgruppe Kempinski und der Tourismusverband Zermatt Tourismus sind Opfer von Cyberangriffen geworden. Die Täter haben sich Zugang zu sensiblen Kundendaten verschafft, indem sie sich über externe Dienstleister in die IT-Systeme eingemischt haben. Dies bestätigten beide Organisationen nach ersten Untersuchungen der Sicherheitsvorfälle.

Ausfall externer Technologiepartner

Bei beiden Incident Response-Prozessen stellte sich heraus, dass die eigenen Server der betroffenen Institutionen nicht direkt kompromittiert wurden. Stattdessen missbrauchten die Angreifer legitime Zugangsdaten eines Technologiepartners, der für die Abwicklung von Buchungs- und Online-Transaktionsprozessen zuständig ist. Dies zeigt, wie kritisch die Sicherheitsstandards bei Drittanbietern sind, die mit sensiblen Daten vertraut sind.

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Bei Kempinski handelten die unbekannten Täter im Verborgenen und erbeuteten persönliche Buchungsdaten zahlreicher Gäste. Die Sicherheitslücke betraf nicht nur die Hauptniederlassungen, sondern auch spezifische Häuser in den exklusiven Wintersportorten St. Moritz und Engelberg. Die genauen Umstände des Eindringens deuten auf eine gezielte Schwachstelle in der Lieferkette der IT-Infrastruktur hin.

Gestohlene persönliche Daten und Betrug

Die bei Kempinski gestohlenen Daten umfassen Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie konkrete Reservationsdetails der betroffenen Gäste. Es ist derzeit noch unklar, ob in dieser Phase auch sensiblere Dokumente wie Reisepass- oder Visadaten aus den Systemen abflossen. Allerdings wurden keine Kreditkarteninformationen gestohlen, da diese spezifisch in diesem Buchungs-System nicht gespeichert werden.

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Die Gefahr für die Betroffenen besteht nun in gezielten Betrugsversuchen. Die Täter nutzen die gestohlenen echten Buchungsdetails, um als Hotelangestellte auszugeben. Sie kontaktieren die betroffenen Personen per Nachricht oder Anruf und fordern unter erfundenen Vorwänden Geldbeträge. Da die Betrüger spezifische Buchungsdaten nennen können, wirken diese Anfragen für die Opfer täuschend echt und schwer zu entlarven.

Auch bei Zermatt Tourismus wurden Daten kopiert, wobei hier der Fokus auf dem Onlineshop für Erlebnis- und Wertgutscheine lag. Die Firma betreibt diesen Shop für die Walliser Destination, unter anderem für Skitickets oder Bergtouren. Die Hacker erbeuteten von diesem Server Personalien, Adressen, Geburtsdaten, Kontaktdaten und Gutscheincodes. Ähnlich wie bei Kempinski blieben auch hier die Kreditkartendaten verschont, da der Zahlungsverkehr durch einen externen Anbieter abgewickelt wird.

Aktuelle Lage und Präventivmaßnahmen

Weder Kempinski noch Zermatt Tourismus können bisher beziffern, wie viele Personen insgesamt von den Datenlecks betroffen sind. Beide Organisationen haben umgehend reagiert und die identifizierten Sicherheitslücken geschlossen. Um die Integrität der Systeme wiederherzustellen, zogen beide Institutionen externe Experten für Cybersicherheit hinzu, um die Vorfälle forensisch aufzuarbeiten und weitere Angriffe zu verhindern.

Die zuständigen Datenschutzbehörden wurden von beiden Organisationen über die Vorfälle informiert, wie es der gesetzlichen Meldepflicht entspricht. Für die Gäste von Zermatt Tourismus bedeutet dies, dass die betroffenen Gutscheine weiterhin gültig bleiben. Sie werden beim späteren Einlösen jedoch einer speziellen Überwachung unterzogen, um potenzielle Missbrauchsszenarien frühzeitig zu erkennen und abzuwehren.

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Bislang ist bei Zermatt Tourismus kein aktiver Datenmissbrauch der gestohlenen Informationen bekannt geworden. Die Situation bei Kempinski bleibt weiterhin unter Beobachtung, da hier auch die Möglichkeit von direktem finanziellen Schaden durch Phishing-Angriffe besteht. Die Vorwürfe unterstreichen die Notwendigkeit strengerer Sicherheitsaudits für alle externen Technologieanbieter in der Hotellerie und im Tourismus.