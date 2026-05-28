Keine Verschnaufpause auf den Schweizer Strassen: Österreichische Alternativroute wird komplett blockiert

Die österreichische Alternativroute in den Süden wird komplett blockiert sein. Die Brenner-Autobahn (A13/A22) zwischen Österreich und Italien wird für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Die Sperrung betrifft nicht nur die Autobahn, sondern auch Hauptstrassen und Ausweichrouten im Wipptal. Hintergrund ist eine angemeldete Demonstration direkt auf der Autobahn. In diesem Zeitraum passieren normalerweise Zehntausende Fahrzeuge den neben dem Gotthard wichtigsten Alpenübergang - entsprechend gross ist das Störungspotenzial.

Keine Verschnaufpause auf den Schweizer Strassen. Die österreich ische Alternativroute in den Süden wird komplett blockiert sein. Am Samstag, 30. Mai, wird die Brenner-Autobahn (A13/A22) zwischen Österreich und Italien für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Zwischen 11 und 19 Uhr ist kein Transitverkehr möglich, für Lastwagen gelten die Einschränkungen teilweise schon früher. Die Sperrung betrifft nicht nur die Autobahn, sondern auch Hauptstrassen und Ausweichrouten im Wipptal. Hintergrund ist eine angemeldete Demonstration direkt auf der Autobahn. In diesem Zeitraum passieren normalerweise Zehntausende Fahrzeuge den neben dem Gotthard wichtigsten Alpenübergang - entsprechend gross ist das Störungspotenzial.

Behörden und Verkehrsorganisationen warnen bereits im Vorfeld vor massiven Verzögerungen, die sich nicht nur auf den Samstag beschränken, sondern auch die Tage davor und danach betreffen dürften. Der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, initiierte den Protest, unterstützt von lokalen Akteuren im Wipptal. Auslöser ist die seit Jahren stark zunehmende Verkehrsbelastung: Nach Angaben des Autobahnbetreibers ASFINAG nutzten 2025 rund elf Millionen Pkw und 2,5 Millionen Lkw die Strecke, mit stark wachsender Tendenz im Güterverkehr.

Die rund 15'000 Bewohner entlang der Achse leiden laut Initianten unter Lärm, Feinstaub und regelmässigen Staus, die auch lokale Strassen betreffen. Ziel der Demonstration ist es, politischen Druck aufzubauen und auf die Situation aufmerksam zu machen. Ein Tiroler Gericht hat die Aktion trotz erwarteter Verkehrsprobleme erlaubt und betont, dass Versammlungsfreiheit auch dann gilt, wenn sie spürbare Auswirkungen hat. In Österreich droht ein Verkehrskollaps.

Innerhalb Österreichs gilt ein lokaler Verkehrskollaps als realistisches Szenario. Die Tiroler Behörden rechnen mit einer Überlastung des gesamten regionalen Strassennetzes. Bereits vor dem eigentlichen Sperrzeitraum dürften sich Staus aufbauen, insbesondere auf der Inntalautobahn (A12) sowie auf Zubringerstrecken. Um Ausweichverkehr durch Dörfer zu verhindern, gelten Abfahrtssperren und teilweise strenge Kontrollen.

Im Extremfall ist eine Dosierung des Verkehrs an den Grenzen vorgesehen. Verkehrsdienste erwarten zudem Rückstaus bis nach Bayern und in den Bodenseeraum. Auch touristische Reisezeiten verschieben sich: Viele weichen auf frühere oder spätere Tage aus, was die Belastung entzerrt, aber nicht reduziert. Die Autobahn A2 vor dem Gotthardtunnel wird als Ausweichroute wohl auch überlastet sein.

Die Sperrung wird sich direkt auf die grossen Nord-Süd-Achsen der Schweiz auswirken. Touring Club Schweiz (TCS) und ViaSuisse gehen davon aus, dass sich ein Teil des Verkehrssowie auf die San-Bernardino-Achse (A13) verlagert. Beide Strecken sind an Ferienwochenenden bereits stark ausgelastet und gelten als klassische Ausweichrouten Richtung Italien. Entsprechend drohen überdurchschnittlich lange Staus, insbesondere vor dem Gotthard-Strassentunnel.

Auch das untergeordnete Strassennetz kann betroffen sein, da Navigationssysteme Alternativen suchen. Insgesamt ist mit einer deutlichen Mehrbelastung des Schweizer Transitverkehrs zu rechnen, die punktuell bis ins Mittelland ausstrahlen kann. Behörden raten daher auch hier zu zeitlicher Flexibilität oder dazu, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten





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