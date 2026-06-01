Keine Mietsenkung: Referenzzinssatz bleibt bei 1,25 Prozent

Der hypothekarische Referenzzinssatz verharrt auf 1,25 Prozent. Mieter müssen vorerst auf tiefere Mieten verzichten, da der massgebende Durchschnittszinssatz nur minimal gesunken ist.

Der hypothekarische Referenzzinssatz bleibt auf dem aktuellen Niveau von 1,25 Prozent, wie das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) bekannt gegeben hat. Mieterinnen und Mieter in der Schweiz müssen sich daher vorerst keine Hoffnungen auf eine Mietsenkung machen.

Der für den Referenzzinssatz massgebende Durchschnittszinssatz ist minimal von 1,32 auf 1,31 Prozent gesunken, jedoch reicht dieser Rückgang nicht aus, um die Schwelle für eine Senkung zu erreichen. Diese liegt bei 1,13 Prozent, während die Schwelle für eine Erhöhung bei 1,37 Prozent liegt. Der aktuelle Zinssatz ist damit weiterhin nur knapp unter der Grenze, ab der eine Anhebung erfolgen würde. Der Referenzzinssatz beeinflusst direkt die Mietzinsanpassungen in der Schweiz.

Als Richtgrösse dient er Vermietern, um die Mieten anzupassen, wenn sich die Finanzierungskosten ändern. Seit September 2025 liegt der Satz bei 1,25 Prozent, nachdem er zuvor von 1,50 Prozent gesenkt worden war. Historisch gesehen ist dieser Wert der tiefste je gemessene. Davor hatte es aufgrund steigender Leitzinsen zwei Erhöhungen gegeben, die zu teilweise deutlichen Mietsteigerungen führten.

Die derzeitige Stabilität bietet Mietern eine Atempause, da keine unmittelbaren Anpassungen zu erwarten sind. Das BWO ermittelt den Referenzzinssatz auf Basis des Durchschnittszinssatzes aller inländischen Hypothekarforderungen der Schweizer Banken. Diese Methode sorgt für eine gewisse Trägheit, da sich der Zinssatz erst bei Überschreiten der kaufmännisch gerundeten Schwellen ändert. Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die Zinsen auf absehbare Zeit auf niedrigem Niveau verharren könnten, sofern die Nationalbank ihre Geldpolitik nicht überraschend anpasst.

Dennoch sollten Mieter und Vermieter die Entwicklung im Auge behalten, da schon geringe Veränderungen der Leitzinsen langfristig Auswirkungen haben können. Insgesamt bleibt die Lage auf dem Mietmarkt vorerst stabil, mit einer leichten Tendenz zu steigenden Zinsen in der Zukunft, was dann wieder Mieterhöhungen nach sich ziehen könnte





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Referenzzinssatz Mietzins Schweiz Hypothekarzins Bundesamt Für Wohnungswesen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hanfplastik aus dem Labor: Polycannabidiol-Carbonat hält Kochwasser stand und dehnt sich um 1.600 ProzentUConn und Purdue entwickeln einen Hanf-basierten Thermoplast: 92 Prozent bio, kochwasserfest, dehnbar bis 1.600 Prozent. Kann CBD-Polymer PET ersetzen?

Read more »

Tomaten in den USA: Die Kosten steigen um 40 ProzentDie Zölle von Donald Trump führen zu höheren Preisen für Tomaten in den USA. Die Wut der Konsumenten wächst, da die Preise für Tomaten nicht nur in den Restaurants, sondern auch in den Supermärkten für die meisten Amerikaner zu hoch sind.

Read more »

Referenzzinssatz bleibt stabil bei 1,25 ProzentMieter können aufatmen: Der Referenzzinssatz bleibt unverändert, was stabile Mietpreise verspricht.

Read more »

Keine Mietsenkung: Referenzzinssatz bleibt bei 1,25 ProzentDer hypothekarische Referenzzinssatz verharrt unverändert, Mieterinnen und Mieter können vorerst nicht auf tiefere Mieten hoffen.

Read more »