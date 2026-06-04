Der tote Buckelwal, der vor der Insel Anholt angespült wurde, wurde nun von Experten untersucht. Trotz akribischer Untersuchung des Kadavers konnte keine klare Ursache festgestellt werden, die zum Tod des Wals geführt hat.

Keine klare Todesursache : Obduktion von Buckelwal beendet. Der tote Buckelwal , der vor der Insel Anholt angespült wurde, wurde nun von Experten untersucht. Trotz akribischer Untersuchung des Kadavers konnte keine klare Ursache festgestellt werden, die zum Tod des Wals geführt hat.

Das Team, das an der Obduktion teilnahm, konnte keine Verletzungen oder Parasiten feststellen, die für den Tod des Wals verantwortlich gewesen wären. Es ist jedoch klar, dass das Tier ein Weibchen war und nicht schwanger war. Die Experten haben auch keine Netze oder andere Gegenstände im Maul oder im Magen des Wals festgestellt. Die Arbeit des Teams ist nun erledigt und sie verlassen die Insel am Freitagmorgen.

Die Ergebnisse der entnommenen Proben werden jedoch erst in ein paar Monaten erwartet. Die Teile des Kadavers werden in Container gelegt und werden voraussichtlich erst Anfang der kommenden Woche abtransportiert. Ein Unternehmen wie Daka Dänemark kümmert sich in der Regel um die Verwertung von Wal-Kadavern. In einer Fabrik würden Überreste von Walen in seine Bestandteile getrennt.

Bislang hat das Unternehmen jedoch noch keinen Auftrag für die Verwertung des Kadavers erhalten. Die Obduktion des Wals ist nun beendet und die Experten verlassen die Insel





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