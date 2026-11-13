Kein ziviler Flugbetrieb mehr auf dem Flugplatz Kägiswil

Der Flugplatz Kägiswil OW bleibt ohne zivilen Flugbetrieb. Die Schweizerische Rettungsflugwacht erhält das Areal für Hauptsitz und Heliport.

Der zivile Flugbetrieb auf dem ehemaligen Militärflugplatz Kägiswil OW kann definitiv nicht wieder aufgenommen werden. Das teilte der Bund am Freitag mit. Die Flugplatzgenossenschaft Obwalden (FGOW) erhält keinen neuen Baurechtsvertrag.

Damit wird das Areal für die Schweizerische Rettungsflugwacht frei. Die Rettungsflugwacht plant auf dem Gelände ihren neuen Hauptsitz sowie einen zivilen Heliport. Zudem will sie den technischen Unterhalt ihrer Helikopterflotte künftig direkt vor Ort durchführen.

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Baurechtsvertrag und Rückgabe des Geländes

Die FGOW verliert das Gelände endgültig, weil der Baurechtsvertrag mit der Grundeigentümerin Armasuisse bereits Ende September abgelaufen war. Die bisherige Flugplatzbetreiberin muss das Gelände nun bis Ende März 2027 dem Bund zurückgeben.

Den Ausschlag für diese Entwicklung gab ein Entscheid des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl). Die Behörde hatte ein Umnutzungsgesuch der FGOW bereits im Juli abgelehnt. Damit war der Weg für eine weitere zivile Nutzung der bisherigen Anlage faktisch verbaut.

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Rechtsstreit zwischen Flugplatzbetreiberin und Bund

Die FGOW wehrt sich gegen den Entscheid des Bazl und hat die Angelegenheit vor das Bundesverwaltungsgericht gebracht. Ein Urteil steht noch aus. Die Flugplatzbetreiberin verfolgt damit ihr Ziel weiter, den zivilen Betrieb am Standort zu erhalten.

Der Bund sieht die Erfolgsaussichten des Verfahrens dagegen skeptisch. Er erachtet die Beschwerde wegen fehlender Zustimmungen von Grundeigentümern als aussichtslos. Diese Einschätzung steht im Gegensatz zur Position der FGOW.

Ende September hatte die FGOW das Bazl scharf kritisiert, nachdem die Behörde den Flugbetrieb vorübergehend eingestellt hatte. Die Genossenschaft bezeichnete das Vorgehen als rechtsstaatlich fragwürdig. Sie warf dem Bund vor, vor einer gerichtlichen Klärung "auf Biegen und Brechen" Tatsachen schaffen zu wollen.

Folgen für Rettungsflugwacht und Regionalverkehr

Für die Schweizerische Rettungsflugwacht bedeutet die Entscheidung Planungssicherheit für den neuen Hauptsitz und den geplanten Heliport. Der technische Unterhalt der Helikopterflotte soll künftig auf dem Areal in Kägiswil stattfinden.

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Für die Region endet mit der Rückgabe des Geländes an den Bund bis Ende März 2027 die bisherige Nutzung als ziviler Flugplatz. Der Ausgang des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht bleibt abzuwarten, bevor die Frist und die weiteren Schritte endgültig feststehen.