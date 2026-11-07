Kaulitz-Zwillinge übernehmen Wetten dass und blicken auf verrückte Absagen zurück

Bill und Tom Kaulitz starten am 5. Dezember als neue Moderatoren der ZDF-Show. Historische Absagen zeigen die extremen Ideen der Kandidaten.

Bill und Tom Kaulitz stehen kurz davor, die legendäre Samstagabendshow "Wetten, dass..?" an ihrer Stelle zu übernehmen. Am Samstag, dem 5. Dezember, werden die beiden Twin Melody-Sänger erstmals die Moderation übernehmen. Mit diesem Wechsel erwartet die Zuschauer ein neuer Look für die langjährige Quotenmarke, die bereits von zahlreichen bekannten Persönlichkeiten geleitet wurde. Die Brüder stehen vor einer großen Aufgabe, da die Show seit Jahren mit verschiedenen Formaten experimentiert.

Absagen zeigen historische Wettvorschläge

Bevor das ZDF, der ORF und die SRG die neue Ära beginnen, wirft ein Blick in die Archiven auf die Geschichte der Sendung. Das Senderkonsortium hat kürzlich eine Liste von Wettvorschlägen veröffentlicht, die nie im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Diese Ideen galten als zu gefährlich, zu absurd oder einfach zu verrückt für die breite Öffentlichkeit. Die Liste dient als Warnung an die zukünftigen Kandidaten, aber auch als Unterhaltung für die Fernsehzuschauer. Es zeigt, wie tief die Kreativität mancher Teilnehmer geht, selbst wenn sie an den Limits der Zumutbarkeit scheitert.

Also read Kreuzfahrt MSC Poesia wegen technischer Mängel abgesagt

Gefährliche und bizarre Ideen der Vergangenheit

Unter den abgelehnten Vorschlägen befanden sich extrem körperliche Herausforderungen. So beantragte ein Kandidat 1988, seine Frau könne einen rund 15 Zentimeter langen Knochen in fünf Minuten sauberer ablecken als ein Boxer oder ein Schäferhund. Die Logistik einer solchen Wette bleibt unklar, da es fraglich ist, wie viele Knochen im Haushalt vorhanden waren, um die Technik zu perfektionieren. Ein anderer Vorschlag aus dem Jahr 1999 sah vor, eine Bierflasche mit dem Augenhöhlenknochen zu öffnen. Diese Idee versuchte, immense Schmerzen zu simulieren, wurde aber sofort als zu riskant eingestuft.

Auch biologische Fähigkeiten wurden getestet. Ein Mann wollte 1989 sechs von 20 Zigarettenmarken allein durch Küssen mit Raucherinnen erkennen. Im Jahr 2000 sollte ein Teilnehmer fünf von sechs Fliegen wiederbeleben, nachdem sie 30 Minuten unter Wasser gelegen hatten. Diese Vorschläge zeigten oft einen Mangel an Realitätsbezug oder schlichtes Desinteresse an der eigenen Sicherheit. Die Moderationsteams haben die Aufgabe, solche Ideen frühzeitig zu erkennen und zu blockieren.

Advertisement

Mediale und sensorische Herausforderungen

Nicht nur körperliche, sondern auch mediale Grenzen wurden überschritten. Im Jahr 2006 beantragte ein Kandidat, anhand des Gestöhns aus 500 Hardcore-Pornos die jeweilige Szene zu identifizieren. Diese Aufgabe erforderte eine enorme Gedächtnisleistung oder ein sehr spezielles Hobby. Die Sender müssten für eine solche Show eine neue Altersfreigabe einführen, die nicht mit den Großeltern gesehen werden darf. Ein anderer Teilnehmer wollte zehn Kerzen aus fünf Metern Entfernung auspinkeln, was hygienisch und technisch kaum vertretbar war.

Sensorische Tests bildeten eine weitere Kategorie abgelehnter Ideen. Zwei Männer schlugen vor, den Frostschutzmittelgehalt im Kühlerwasser durch Schmecken zu bestimmen. Dieser Vorschlag war nicht nur absurd, sondern auch gesundheitlich hochgefährlich. Die Entscheidung, solche Wettbewerbe abzulehnen, schützt die Teilnehmer und die Zuschauer vor unnötigen Risiken. Die Verantwortlichen betonen, dass Unterhaltung nicht auf Lebensgefahr basieren darf.

Neue Ära mit Bill und Tom Kaulitz

Die Zukunft der Show liegt nun in den Händen von Bill und Tom Kaulitz. Sie stehen vor der Aufgabe, frischen Wind in die lange Tradition zu bringen. Die historischen Absagen zeigen, dass die Kreativität der Teilnehmer oft keine Grenzen kennt. Die Kaulitz-Brüder müssen einen neuen Weg finden, um Spannung und Humor zu vermitteln, ohne dabei die gesetzlichen und ethischen Grenzen zu überschreiten. Am 5. Dezember wird sich zeigen, wie sie diese Balance halten.

Neben der Show stehen auch andere mediale Formate im Fokus. Beatbox-Profi Miguel Camero zeigt, dass Musik auch ohne Instrumente möglich ist. Der Blue-News-Redaktor Bruno Bötschi hat einen Selbstversuch gewagt und wurde als Rohdiamant bezeichnet. Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig talentierte Menschen sind. Die Kaulitz-Show wird hoffentlich diese Vielfalt einfangen, ohne dabei in die alten Fehler der Vergangenheit zu verfallen. Die Erwartungen an die neuen Moderatoren sind hoch, da sie das Erbe antreten müssen.