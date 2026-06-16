Katze stürmt Ballettaufführung von Romeo und Julia und wird zum Internet-Star

Während einer Ballettaufführung von Romeo und Julia betrat eine Katze unerwartet die Bühne und sorgte in der Tragödien-Szene für Lacher. Die Darsteller reagierten professionell, und das Video wurde zum viralen Hit.

Während einer Aufführung des klassischen Ballett s Romeo und Julia der Imperial Russian Ballet Company ereignete sich eine unerwartete und herzerwärmende Szene, die schnell zu einem Internet-Phänomen wurde.

Mitten in der berühmten Sterbeszene im fünften Akt, in der Romeo tot neben Julia liegt, schlich sich eine Katze auf die Bühne. Das Tier suchte sich einen Platz neben dem Tänzer, der Romeo spielte, und begann, seelenruhig an seinem Haar zu zupfen und sogar daran zu knabbern.

Diese unplanmäßige Intervention verwandelte den tragischen Höhepunkt des Stücks für einen Moment in eine lustige Situation, was sowohl hinter der Bühne, von wo aus ein Video aufgezeichnet wurde, als auch im Publikum für Heiterkeit sorgte. Die Darsteller reagierten jedoch äußerst professionell. Die Ballerina, die Julia verkörperte, zog ihren geliebten Romeo kurzerhand - vielleicht sogar mit einem Hauch von Eifersucht - aus der Reichweite des pelzigen Störenfrieds.

Der Tänzer, der Romeo spielte, blieb vorbildlich in seiner Rolle als Leiche und ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Die Katze sprang schließlich von der Bühne, und die Aufführung setzte sich ohne weitere Zwischenfälle fort. Diese Episode erwies sich für die Compagnie als spontane Bewährungsprobe, die sie mit viel Humor und schauspielerischem Können meisterte. Der Videoausschnitt der Szene verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und machte die Katze und das Ballettunternehmen über Nacht zu Internet-Stars.

Es zeigt, wie das Unerwartete im Theateralltag manchmal für die schönsten und authentischsten Momente sorgen kann. Der Vorfall erinnert auch daran, dass Tiere, insbesondere Katzen, seit jeher eine Rolle in der Kultur spielen, wie bereits William Shakespeare sie in seinen Werken häufig als Metaphern für menschliche Eigenschaften und Stimmungen verwendete





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