Katze stört Ballettaufführung von Romeo und Julia in Izmir

Eine Katze stört während einer Ballettaufführung von Romeo und Julia die Show in der türkischen Stadt Izmir. Die Ballerina Tanya Borger teilt das lustige Ereignis auf Instagram und zeigt, wie die Katze mit dem Hauptdarsteller interagiert.

Eine Katze stört während einer Ballett aufführung von "Romeo und Julia" die Show in der türkischen Stadt Izmir . Anstatt die Bühne zu verlassen, versucht sie mit dem Hauptdarsteller zu spielen.

Das lustige Ereignis wurde von der Ballerina Tanya Borger auf Instagram geteilt. Sie selbst spielte in der Aufführung mit und war von der ungeladenen Katze überrascht. Das Video zeigt, wie die Katze plötzlich auf die Bühne kommt und den Hauptdarsteller anspricht. Der Schauspieler reagiert überrascht, aber auch amüsiert.

Die Katze scheint die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und will nicht von der Bühne gehen. Die Aufführung fand am 10. Juni statt. Die Katze hat offensichtlich nicht die Absicht, die Show zu stören, sondern scheint sich einfach auf die Bühne zu setzen.

Der Hauptdarsteller muss die Situation dann improvisieren und mit der Katze spielen. Das Video zeigt, wie die beiden miteinander interagieren und die Katze sogar mit dem Schauspieler tanzt. Die Ballerina Tanya Borger teilt das Video auf Instagram und schreibt dazu: "Plötzlich taucht ein ungeladener Gast auf der Bühne auf.

" Die Aufführung von "Romeo und Julia" ist ein klassisches Ballettstück, das in vielen Ländern aufgeführt wird. Die Geschichte von Romeo und Julia ist ein bekanntes Drama, das von William Shakespeare geschrieben wurde. Die Aufführung in Izmir war offensichtlich ein besonderes Ereignis, da eine Katze auf der Bühne erscheint und die Show stört. Die Katze scheint sich aber nicht als Störung zu sehen, sondern eher als Teil der Show





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