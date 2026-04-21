Katy Perry sorgt mit Kreditkarten-Aktion am Trevi-Brunnen für Aufsehen

Bei ihrem Besuch in Rom fehlte Katy Perry das nötige Kleingeld für den Trevi-Brunnen. Die Sängerin behalf sich kurzerhand mit ihrer Kreditkarte, was in den sozialen Medien für Begeisterung sorgte.

Die US-Popsängerin Katy Perry sorgte während ihres jüngsten Aufenthalts in der ewigen Stadt Rom für erhebliches Aufsehen und zahlreiche Schlagzeilen. Bei einem Besuch am weltberühmten Trevi-Brunnen , einem der meistfotografierten und historisch bedeutendsten Orte Italiens, kam die Musikerin in eine kuriose Verlegenheit. Laut der altbekannten Tradition soll das Werfen einer Münze in das Wasser des Brunnens garantieren, dass man eines Tages in die italienische Hauptstadt zurückkehrt.

Doch genau an dieser Stelle scheiterte die 41-jährige Künstlerin an einem banalen Hindernis: Es fehlte ihr schlichtweg an passendem Kleingeld. Anstatt jedoch von dem Brauch abzulassen, entschied sich Perry für eine ebenso unkonventionelle wie spektakuläre Lösung, die von umstehenden Fans und Schaulustigen direkt auf Video festgehalten wurde. In einem viral gegangenen Clip ist zu sehen, wie die Sängerin zunächst lautstark und mit einem Augenzwinkern nach einem Penny fragt, als sie feststellt, dass sie keine Münzen bei sich führt. Ohne lange zu zögern, griff Perry kurzerhand zu ihrer Kreditkarte und beförderte diese schwungvoll in das Wasserbecken des Trevi-Brunnens. Die Aktion sorgte vor Ort für Erheiterung und wurde später von Perry selbst auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal geteilt, um ihre Anhänger an diesem skurrilen Moment teilhaben zu lassen. Kurz nach dem Wurf fischte sie das Zahlungsmittel jedoch wieder aus dem Wasser, wohl wissend, dass eine digitale Karte dort kaum den gewünschten Effekt einer antiken Legende erfüllen würde. Dennoch bleibt die Szene ein humorvolles Zeugnis für den unbeschwerten Umgang des Weltstars mit der eigenen Berühmtheit und den touristischen Gepflogenheiten. Abseits dieser amüsanten Einlage nutzte Katy Perry ihren Rom-Besuch für ein abwechslungsreiches Programm. Neben der Besichtigung ikonischer Sehenswürdigkeiten wie dem nächtlichen Petersplatz, wo sie sich in einem eleganten zweifarbigen Kleid und mit einer Prise Ironie gegenüber ihren Fans präsentierte, stand vor allem ihre berufliche Tätigkeit im Vordergrund. Die Künstlerin trat im renommierten Kongresszentrum La Nuvola auf, um bei einer privaten Firmenveranstaltung eines führenden Haushaltsgeräteherstellers ein exklusives Konzert zu geben. Solche privaten Auftritte sind in der gehobenen Eventbranche mittlerweile weit verbreitet und stellen für internationale Top-Stars eine lukrative Einnahmequelle dar. Während der Trevi-Brunnen täglich tausende Touristen anzieht und die dort gesammelten Münzen gemeinnützigen Zwecken in Rom zugutekommen, hat Katy Perry mit ihrer Kreditkarten-Aktion sicherlich einen der ungewöhnlichsten Beiträge zur Geschichte dieses antiken Bauwerks geleistet, selbst wenn es vermutlich nur als unterhaltsame Showeinlage gedacht war





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