Katy Perry feiert 42. Geburtstag mit Justin Trudeau beim Klettern

Katy Perry hat ihren 42. Geburtstag mit Justin Trudeau in der Natur verbracht. Auf Instagram zeigte sie Fotos und Videos des Paares beim Klettern, Kajakfahren und mit einem Kussfoto.

Die US-Popstar Katy Perry hat ihren 42. Geburtstag offline in der Natur und mit ihrem Partner Justin Trudeau verbracht, dem früheren kanadischen Premierminister. Auf Instagram teilte die Sängerin private Aufnahmen vom sportlichen Ausflug mit dem 54-jährigen Ex-Politiker, darunter auch ein Kussfoto des Paares auf einem Gipfel. Gegenüber ihren 195 Millionen Followern schrieb Perry, sie könne gut damit leben, 42 zu werden, solange sie es mit ihm werden könne. Dazu postete sie ein rotes Herz.

Sportliche Tour durch die Natur

Wo die Aufnahmen entstanden sind, verriet Perry nicht. Auf den Fotos und Videos ist jedoch zu sehen, wie das Paar Sandsteinfelsen auf einem Klettersteig erklimmt, auf einer schmalen Brücke eine tiefe Schlucht überquert, eine Kajaktour durch beeindruckende Canyons unternimmt und sich zu guter Letzt ein Stück Geburtstagskuchen gönnt. Die Bilder zeigen also eine abwechslungsreiche Mischung aus Klettern, Wandern und Wassersport.

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In ihrem Beitrag schrieb Perry weiter, sie sei diese Woche auf Level 42 geklettert. Zunächst habe sie das nicht als sonderlich spannend empfunden. Dann sei ihr jedoch erklärt worden, dass die Zahl 42 die Antwort auf alles sei. Damit spielte Perry wohl auf den Science-Fiction-Klassiker Per Anhalter durch die Galaxis an, in dem die Zahl die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ist.

Fans reagieren mit Glückwünschen

Den Fans ist die Anspielung offenbar nicht entgangen. Gleich mehrere Anhänger posteten den Titel Per Anhalter durch die Galaxis unter Perrys Fotos. Zudem finden sich dort zahlreiche Glückwünsche. Ein Follower schrieb, es sei eine abenteuerliche Art, den 42. zu feiern. Ein anderer Fan antwortete, Perry lebe ihr bestes Leben mit Justin und solle weitermachen. Ein weiterer Kommentar lautete, man könne es kaum erwarten zu sehen, was sie mit 52 geplant habe.

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Hintergrund zur Beziehung

Katy Perry und Justin Trudeau haben ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Der ehemalige kanadische Premierminister hatte 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekanntgegeben. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen gewesen und hat eine Tochter mit ihm.

Im September hatte Perry in einem Interview mit dem Magazin People von Trudeau gesprochen und ihn als besonderen Menschen bezeichnet. Die Sängerin, die mit Hits wie I Kissed a Girl bekannt wurde, feierte ihren 42. Geburtstag damit fernab von öffentlichen Auftritten in der Natur.

Der Beitrag auf Instagram dokumentiert den sportlichen Ausflug des Paares und gibt zugleich Einblick in die private Feier der Sängerin. Angaben zum genauen Ort des Ausflugs machte Perry nicht. Die Kommentare unter dem Post zeigen, dass die Fans die Verbindung des Paares und die humorvolle Anspielung auf die Zahl 42 positiv aufnehmen.