Der Berner Grosse Rat hat am Mittwoch Katja Kobel-Furrer (FDP) und William Blatter (SVP) zu Richtern der Regionalgerichte gewählt. Beide treten ihr Amt mit 80 Prozent an.

Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch eine wichtige Entscheidung für die Justizstruktur im Kanton Bern getroffen. Die Parlamentarier wählten Katja Kobel-Furrer und William Blatter in die neuen Positionen als Richterinnen und Richter für die Regionalgerichte. Diese Wahl markiert einen klaren politischen Signalgeber, da beide Kandidaten unterschiedlichen Parteifarben angehören und damit eine gewisse Balance in die neu besetzenden Ämter bringen.

Ergebnisse der Richterwahl im Detail

Katja Kobel-Furrer, die die Interessen der FDP aus Münchenbuchsee vertritt, konnte sich mit 157 Stimmen gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Ihr Gegenkandidat, der aus Lyss stammende SVP-Vertreter William Blatter, erhielt in der Abstimmung 154 Stimmen. Der Unterschied von drei Stimmen unterstreicht die enge Konkurrenz im Parlament, aber auch die Notwendigkeit einer breiten Unterstützung für die künftige Rechtsprechung in der Region. Beide Gewählten werden ihre Tätigkeit mit einem Pensum von 80 Prozent aufnehmen, was bedeutet, dass sie neben ihrer richterlichen Tätigkeit noch weitere berufliche oder private Verpflichtungen wahrnehmen können.

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Hintergründe der Ergänzungswahl

Diese Wahl erfolgte nicht im regulären Turnus, sondern als sogenannte Ergänzungswahl. Der Bedarf für diese beiden Positionen ergab sich aus zwei konkreten Gründen, die im Laufe des vergangenen Jahres auftraten. Der erste Auslöser war der Rücktritt von Sandro Righetti, der bis zuletzt als Gerichtspräsident am Regionalgericht in Burgdorf amtierte. Sein Abschied Ende Juli schuf eine vakante Stelle, die dringend neu besetzt werden musste, um die Funktionsfähigkeit des Gerichts am Standort Burgdorf nicht zu gefährden. Die Gerichte müssen lückenlos besetzt sein, um die Rechtsprechung aufrechtzuerhalten und keine Rückstauungen in den Verfahren zu produzieren.

Zusätzlich zu diesem Personalengpass durch den Rücktritt Righettis war eine strukturelle Anpassung notwendig. Es galt, 60 Prozent einer zusätzlichen Richterstelle zu besetzen. Diese Erweiterung des Personalspiegels weist darauf hin, dass die Justizbehörde des Kantons Bern eine gewisse Aufstockung der Kapazitäten geplant hatte, um der wachsenden Anzahl an Verfahren oder komplexeren Rechtsfragen gerecht zu werden. Die Kombination aus der notwendigen Ersatzwahl für den Präsidenten und der Neubesetzung der zusätzlichen Prozente führte dazu, dass beide Positionen parallel behandelt und besetzt wurden.

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Politische Verteilung und Mandatsträger

Die Besetzung der Ämter zeigt das politische Kräfteverhältnis im Kanton Bern auf. Mit Katja Kobel-Furrer zog eine Vertreterin der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP) in die Richterschaft ein. Die FDP ist traditionell eine der einflussreichsten Parteien im bernischen Staatsparlament und hat oft den Regierungspräsidenten und wichtige Ämter in der Justizverwaltung gestellt. Der Sitz von Münchenbuchsee verweist darauf, dass Kobel-Furrer in einer ländlich geprägten, aber wohnungsstarken Gemeinde südwestlich der Stadt Bern tätig war oder wohnt, was ihre regionale Verankerung unterstreicht.

William Blatter, der als Vertreter der Schweizerischen Volkspartei (SVP) aus Lyss stammt, sicherte sich den zweiten Sitz. Lyss liegt im Oberaargau und ist ein bedeutender Standort für die Metall- und Nahrungsmittelindustrie, was Blatters lokale Basis definiert. Die SVP ist ebenfalls eine der stärksten Parteien im Grossen Rat und hat in den letzten Jahren an politischem Einfluss gewonnen. Die Tatsache, dass beide Parteien mit je einem Sitz in dieser Runde bedacht wurden, spiegelt die kooperative Tradition der bernischen Politik wider, wo sich die Fraktionen oft auf Konsenslösungen für unabhängige Justizämter einigen.

Auswirkungen auf die Justizpraxis

Die neuen Richterinnen und Richter werden ab sofort ihre Arbeit in den Regionalgerichten aufnehmen. Da Sandro Righetti Ende Juli zurückgetreten ist, gibt es bei der Suche nach seinem Nachfolger als Gerichtspräsident im Raum Burgdorf möglicherweise weitere Entwicklungen. Die Wahl von Kobel-Furrer und Blatter stellt sicher, dass die Richterschaft personell gestärkt ist. Mit 80 Prozent Pensum können sie ihre Aufgaben effektiv wahrnehmen, müssen jedoch ihre übrige Zeit einteilen, um alle Verpflichtungen zu meistern. Die Justizbehörde wird nun prüfen, wie die 60 Prozent der neuen Stelle strukturell in die vorhandenen Teams integriert werden, um die Effizienz der Gerichtsverfahren nicht zu beeinträchtigen. Die öffentliche Transparenz über die Stimmenzahlen und die politischen Hintergründe dient der demokratischen Kontrolle der Justizbesetzung in der Schweiz.