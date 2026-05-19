Katie Price, the British reality TV star, has been missing her husband Lee Andrews since days. The disappearance of Andrews has raised questions. Andrews was supposed to give a love interview on British TV but didn't appear. The disappearance of Andrews is suspected to have happened in Dubai. Andrews was last seen with a 'Lifetime Achievement Award' but the trophy and the people around him are not related to any specific event. Andrews invested in a car company in May 2025 but the company didn't exist. Andrews also claimed to have invested in a German car company last year but the company doesn't exist anymore. Andrews is suspected to have cheated Katie Price. Andrews is suspected to have debts in Dubai and is not allowed to leave the country.

Der Vermisstenfall um den Ehemann von Katie Price wirft zunehmend Fragen auf. Der Grund? Alte Beiträge auf Social Media... It-Girl Katie Price vermisst ihren Ehemann Lee Andrews seit Tagen.

Doch weiss sie mehr als wie bisher vermutet? - Instagram / @wesleeandrews Seit knapp einer Woche hat Katie Price keinen Kontakt mehr zu ihrem Ehemann. Das Verschwinden von Lee Andrews gibt zunehmend Rätsel auf. Seit Tagen gilt der Ehemann von Katie Price (47) laut britischen Medien offiziell verschwunden.

Hintergrund: Vergangene Woche hätte das frisch verheiratete Paar ein Liebesinterview im britischen Fernsehen geben sollen. Doch der 43-Jährige erschien nicht. Schnell wuchs die Sorge, ob dem Geschäftsmann in seiner Wahlheimat Dubai etwas passiert sein könnte. Lee Andrews soll seit Tagen verschwunden sein.

Seine Frau Katie Price spricht von einem verstörenden letzten Kontakt. - Instagram / @wesleeandrews Laut «Entertainment Weekly» soll Andrews im Raum Dubai-Hatta verschwunden sein. Dort habe er sich mit einem Face-Time-Anruf aus seinem Lieferwagen gemeldet. Auf Diese Information wirft allerdings Fragen auf: Wie soll es Katies Ehemann möglich gewesen sein, mit gefesselten Händen zu telefonieren?

Unklar. Weiss Katie Price doch mehr über das Fernbleiben ihres Ehemannes? Darüber wird nun spekuliert. - Instagram / @wesleeandrews Aufmerksame User wollen im Hintergrund jedoch das Terminal 2 des Flughafens Dubai erkannt haben.

Auch die Vermisstenanzeige wurde laut Medienberichten in der Emirate eingereicht. Im Mai 2025 erklärte Lee Andrews in die Firma dieses Autos investiert zu haben. Doch bereits damals existierte das Unternehmen nicht mehr. - Instagram / @wesleeandrews Ebenfalls widersprüchlich: Letztes Jahr posierte Andrews vor einem Luxuswagen und sprach von einer «bedeutenden Investition» in eine deutsche Autofirma.

Gemäss «Bild» existiert das Unternehmen seit zwei Jahren jedoch nicht mehr.

«Er hat sie offensichtlich komplett getäuscht», heisst es. Ihre Schwester Sophie (36) warnte Katie sogar im gemeinsamen Podcast: «Ich glaube, er verarscht dich. » Mehrere Frauen werfen dem Geschäftsmann sogar vor, Geld für Investitionen kassiert zu haben. Rückzahlungen würden bis heute ausbleiben, schreibt die deutsche Zeitung.

Dennoch soll es um Prices Ehemann finanziell schlecht stehen. Angeblich habe er Schulden in Dubai und dürfe deshalb gar nicht ausreisen





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