Emir Tamim bin Hamad Al Thani besucht erstmals die Schweiz. Die Abwesenheit seiner Ehefrauen beim Dinner im Bernerhof löst Diskussionen über diplomatische Protokolle aus.

Emir Tamim bin Hamad Al Thani ist diese Woche zu einem offiziellen Staatsbesuch in der Schweiz. Es handelt sich um den ersten Besuch des höchsten katarischen Staatsoberhauptes in der Eidgenossenschaft. Die Begleitung wurde durch den Premierminister und Aussenminister Mohammed bin Abderrahmane Al Thani verstärkt. Die Delegation absolvierte ihre Termine am Mittwoch und Donnerstag.

Protokollabweichung beim Staatsdinner

Die Abwesenheit der Ehefrauen der katarischen Delegation führte beim Dinner im Bernerhof für Aufsehen. Die Schweizer Landesregierung um Bundespräsident Guy Parmelin war mit ihren Partnerinnen und Partnern vertreten. Im Gegensatz dazu kamen die Gäste aus Katar allein. Dies ist bemerkenswert, da traditionell oft die Familienangehörigen bei offiziellen Anlässen erscheinen.

Also read Infantino beim Staatsbankett: Kritik am Fifa-Chef bei Katar-Besuch in Bern

Der Emir selbst ist mit drei Ehefrauen verheiratet. Normalerweise übernimmt seine erste Ehefrau Scheicha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani bei öffentlichen Auftritten die repräsentative Rolle an seiner Seite. Die Tatsache, dass die Frauen diesmal nicht anwesend waren, wurde als unerwartet wahrgenommen.

Rolle von Scheicha Moza und Frauenbild

Die Überraschung resultiert aus der bekannten Position der Mutter des heutigen Emirs. Scheicha Moza bint Nasser al Missned setzt sich seit Langem für die Sichtbarkeit von Frauen ein. Sie spielte sowohl in Katar als auch international eine wichtige öffentliche Rolle.

Advertisement

Bei früheren Reisen war Scheicha Moza regelmässig mit von der Partie. Sie hat massgeblich dazu beigetragen, die Stellung der Frauen in der öffentlichen Darstellung Katars zu verändern. Ihr Sohn gilt im Vergleich zu anderen Regionalführern als modern. Darum wirkte das Fehlen der Ehefrauen besonders auffällig.

Die katarische Botschaft in Bern reagierte nicht auf Anfragen der Presse. Es liegt eine reine Vermutung vor, dass die Entscheidung intern getroffen wurde. Solange die diplomatischen Gespräche zufriedenstellend verlaufen, bleibt die Frage der Teilnehmerliste eine rein protokollarische Angelegenheit.

Diplomatische Folgen und Zukunft

Für die Schweizer Politik steht primär das Ergebnis der Verhandlungen im Vordergrund. Die Anwesenheit der Ehefrauen gilt nicht als entscheidender Faktor für den diplomatischen Erfolg. Wichtiger ist, ob der Besuch konkrete Vereinbarungen oder Erkenntnisse gebracht hat.

Durch diesen historischen Besuch etabliert sich Katar enger mit der Schweiz. Die fehlenden Ehefrauen werden vermutlich keine langfristigen diplomatischen Konsequenzen haben. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die inhaltlichen Ergebnisse der Gespräche in Bern.