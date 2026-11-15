Kastanienwälder im Tessin: 30 Jahre Restaurierung sichern Kulturerbe

Nach 30 Jahren Pflege zeigen die Kastanienwälder im Tessin Erfolge. Trotz Klimawandel und Krankheiten wird das historische Kulturerbe durch aktive Forstwirtschaft gesichert.

Der Beginn des Herbstes markiert die traditionelle Marroni-Saison, doch die Kastanienbäume erfüllen im Kanton Tessin eine weitaus größere Funktion als reine Nahrungslieferanten. Diese jahrhundertealten Wälder stellen wertvolle Natur- und Kulturräume dar, die ohne kontinuierliche menschliche Pflege langsam verschwinden würden. Um diesen Verlust aufzuhalten, wurden im Tessin und im italienischsprachigen Teil des Kantons Graubünden in den letzten 30 Jahren auf rund 450 Hektar Fläche wieder Kastanienbäume gepflanzt.

Langfristige Restaurierungsprojekte

Ein Vorzeigeprojekt dieser Bemühungen befindet sich in der Gemeinde Alto Malcantone bei Arosio. Als dort im Jahr 1991 die ersten Restaurierungsarbeiten begannen, hatten Birken weite Teile der ursprünglichen Kastanienwälder überwuchert. Der Forstingenieur Giorgio Moretti erinnert sich an diese Zeit als einen radikalen Eingriff. Als die Birken vollständig entfernt wurden, entstanden bei vielen Beobachtern erste Zweifel daran, wie sich dieser Wald künftig entwickeln würde.

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Nach 30 Jahren ist die Entwicklung eindeutig: Es handelt sich nicht mehr um einen normalen Wald, sondern um einen Früchtegarten, der dem Forstrecht untersteht. Diese spezifische Klassifizierung erfordert eine regelmäßige Pflege durch die Landwirtschaft. Nur durch diese intensive Bewirtschaftung kann das historische Ökosystem erhalten und seine Produktivität sichergestellt werden.

Biodiversität und historische Zeugnisse

Bei guter Pflege können Kastanienbäume sehr alt werden und über einen sehr langen Zeitraum hinweg Früchte tragen. In den Wäldern von Induno stehen noch mehrere hundertjährige Bäume, wie Forstingenieur Giorgio Moretti gegenüber dem Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz RSI mitteilte. Zwei Exemplare auf der Alpe di Brusino sollen sogar mehr als 700 Jahre alt sein und stellen damit lebendige Zeitzeugen dar.

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Heutzutage erfüllen die Kastanienbäume mehrere Zwecke gleichzeitig. Sie dienen primär der Kastanienernte, bereichern aber auch das Landschaftsbild und bieten Erholungsräume für die Bevölkerung. Zudem fördern sie die Biodiversität erheblich, da alte Kastanien mit Höhlen und Totholz Lebensraum für Flechten, Pflanzen und Tiere bieten. Darunter befinden sich auch seltene und schützenswerte Arten.

Gleichzeitig sind diese Bäume Zeugen einer Kulturgeschichte, die die Bevölkerung südlich der Alpen seit rund zweitausend Jahren begleitet. Dieses Erbe ist jedoch stark bedroht. Vernachlässigung, Kastanienrindenkrebs, die Tintenkrankheit sowie neue Schädlinge schwächen die Bäume kontinuierlich. Hinzu kommen höhere Temperaturen, zunehmende Sommertrockenheit und invasive Neophyten, die dem Ökosystem zusätzlich zusetzen.

Bekämpfung des Kastanienrindenkrebses

Beim Kastanienrindenkrebs unterbricht der Pilz den Saftfluss in den Zweigen, die daraufhin absterben. Die Blätter können ihren natürlichen Jahreszyklus nicht abschließen: Sie vertrocknen, fallen nicht ab und bleiben typischerweise wie kleine Fahnen am Baum hängen. Diese Krankheit wird durch den Pilz Cryphonectria parasitica verursacht. Der Erreger stammt ursprünglich aus Ostasien und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts unbeabsichtigt in die USA eingeschleppt.

Dort zerstörte er fast sämtliche Kastanienbestände. Im Jahr 1938 erreichte die Krankheit Genua und breitete sich in den Kastanienwäldern südlich der Alpen aus. Im Jahr 1948 wurde sie erstmals am Monte Ceneri nachgewiesen. Glücklicherweise erwies sich die europäische Edelkastanie als widerstandsfähiger als ihre amerikanische Verwandte. Dennoch beobachten Forstingenieure einen Vitalitätsverlust und eine schrittweise Verdrängung der Kastanie.

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Ausblick und Ernteergebnisse 2026

Durch kontinuierliche Bewirtschaftung, die Verjüngung der Bestände und den Erhalt lokaler Sorten könnten diese historischen Bäume widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel gemacht werden. Der Vizepräsident des Verbands der Kastanienbauern der italienischen Schweiz, Carlo Scheggia, zieht eine positive Bilanz der Ernte im Jahr 2026. Der Sommer war wegen Hitze und Trockenheit schwierig, weshalb vor allem an sonnigen Standorten und auf flachgründigen Böden geringe Erträge mit kleineren Früchten erzielt wurden.

Trotz dieser schwierigen Bedingungen fiel die Gesamtbilanz zufriedenstellend aus. Insgesamt wurden im Tessin und im Moesano 36 Tonnen Kastanien gesammelt. Weitere 10 Tonnen stammen aus dem Bergell. Damit liegt die Ernte im langjährigen Durchschnitt. Rund 20 Prozent der Ernte werden nach der Verarbeitung frisch verkauft, vorwiegend für Marroni. Der Rest wird getrocknet und zu Mehl oder Produkten wie Vermicelles, Joghurts und Cremes verarbeitet.