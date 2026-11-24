Außenminister Ignazio Cassis und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi diskutierten in Nanjing die Beziehungen, Ukraine-Krieg und Menschenrechte. Ein Überblick über die diplomatischen Signale.

Der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis hat am Montag in der ostchinesischen Metropole Nanjing seine Gespräche mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi durchgeführt. Im Mittelpunkt der bilateralen Treffen standen die zwischenstaatlichen Beziehungen beider Nationen sowie eine Reihe aktueller internationaler Krisenherde. Besonders die Lage im Krieg gegen die Ukraine und die geopolitische Spannungszone auf der koreanischen Halbinsel wurden dabei erörtert.

Diplomatische Signale und Themenfokus

Die Gespräche dienten dazu, den Status der Schweiz-China-Beziehungen nach der jüngten politischen Aufwertung des Freihandelsabkommens zu konkretisieren. Wenige Wochen zuvor hatten Guy Parmelin und der chinesische Staatschef Xi Jinping diesem Abkommen neue politische Impulse gegeben. In Nanjing wurde nun deutlich, dass zwischen den beiden Ländern noch weit mehr ausgetauscht wird als nur Handelsware. Neben wirtschaftlichen Aspekten berührten die Diskussionen auch sensiblere politische Felder wie Forschungsaustausch und Menschenrechte.

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Wang Yis Position im chinesischen Machtgefüge

Wang Yi trifft auf einen besonderen Rückhalt in der chinesischen Politik, da er nicht nur als Außenminister agiert, sondern auch Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas ist. Diese Doppelfunktion verbindet ihn sehr eng mit der innersten politischen Führungsebene Pekings. Seine Teilnahme unterstreicht die Bedeutung, die China dem Dialog mit Bern beimisst. Die enge zeitliche Abfolge der Gespräche zwischen Cassis und Wang Yi weist zudem auf eine hohe Priorität hin, die Peking der Beziehung zur Schweiz einräumt.

Spielraum der Schweiz im Großmachtkonflikt

Der anhaltende Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China prägt maßgeblich den globalen Handel, die Technologielandschaft und die Sicherheitspolitik. In diesem Spannungsfeld positioniert sich die Schweiz als neutrale Verhandlungspartnerin, die sowohl mit Washington als auch mit Peking sprechen kann. Ein dichtes Netz von Freihandelsabkommen stärkt diese Position. Allerdings ist der tatsächliche politische Spielraum kontextabhängig. Gerade im Bereich sensibler Technologien bewegt sich die Schweiz auf einer schmaleren diplomaticen Linie, als es auf der Oberfläche vielleicht erscheint.

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Wirtschaftliche Aspekte und Zollpolitik

Remo Reginold, Politikberater und Co-Geschäftsführer der Firma Politikwissenschaftliche Beratung Schweiz GmbH, betont, dass Bern und Peking die Beziehung über den reinen Handel hinaus vertiefen wollen. Entscheidend für den Erfolg sei die konkrete Umsetzung von Vereinbarungen, etwa beim Austausch von Forschungsdaten. Für Schweizer Hochschulen stellt sich dabei die Frage, ob sie in China unter verlässlichen Bedingungen an benötigte Daten gelangen. Strategisch können sich wirtschaftliche Spannungen mit der Trump-Administration, insbesondere durch deren Zollpolitik, auch als Chance für Peking erweisen. Wenn der Zugang zum amerikanischen Markt erschwert wird, suchen betroffene Länder nach neuen Märkten, was Ottawa und Peking bereits bei Raps und Elektroautos zu Handelserleichterungen veranlasst hat.

Unterschiedliche Narrative der Staatschefs

Offizielle Mitteilungen der Beteiligten fallen unterschiedlich aus. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten hebt die Thematik der Menschenrechte hervor, während die chinesische Seite dieses Thema nicht in den Fokus rückt. Peking betont stattdessen das Bekenntnis der Schweiz zur Ein-China-Politik und fordert Widerstand gegen eine Unabhängigkeit Taiwans. Zudem legt China besonderen Wert darauf, dass Cassis China als wichtige Kraft für die Globalisierung bezeichnet. Diese unterschiedlichen Darstellungen sind politisch üblich, doch die spezifische Hervorhebung durch Peking dient der Zementierung eines eigenen Narrativs im internationalen Kontext.