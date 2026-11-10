Kassationsgericht hebt Urteil gegen Stephan Schmidheiny auf

Das oberste italienische Gericht hebt die Verurteilung von Stephan Schmidheiny wegen fahrlässiger Tötung von 91 Personen auf. Das Verfahren geht zur Neubeurteilung nach Turin zurück.

Das oberste italienische Gericht, die Corte Suprema di Cassazione, hat am Dienstag das Urteil des Turiner Berufungsgericht s vom 17. April 2025 gegen den Schweizer Unternehmer Stephan Schmidheiny aufgehoben. Das Verfahren wurde zur Neubeurteilung nach Turin zurückgewiesen.

Die Sprecherin von Stephan Schmidheiny, Lisa Meyerhans, teilte am Dienstagabend mit, dass damit die Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung von 91 Personen aufgehoben sei. Das Urteil hatte eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 6 Monaten vorgesehen.

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Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung aufgehoben

Die Verurteilung von Stephan Schmidheiny zu 9 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe ist durch die Corte Suprema di Cassazione aufgehoben worden. Das Verfahren liegt nun wieder beim Turiner Berufungsgericht.

In 25 Fällen hat das Gericht laut Lisa Meyerhans zudem festgestellt, dass die Verjährung inzwischen eingetreten ist. Diese Fälle können damit nicht mehr zu einer Verurteilung führen.

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Die schriftliche Begründung des Urteils wird nach Angaben der Sprecherin in den kommenden Wochen vorliegen. Erst mit diesem Dokument werden die genauen Gründe des Gerichts öffentlich nachvollziehbar.

Verteidigung kritisiert Laborstudie mit Mäusen

Die Verteidigung von Stephan Schmidheiny beanstandet, dass das Turiner Gericht den Kausalzusammenhang im Einzelfall nicht nachgewiesen habe. Dies war der zentrale Punkt ihrer Kassationsbeschwerde.

Nach Darstellung von Lisa Meyerhans hätte nachgewiesen werden müssen, dass gerade die Asbestbelastung in den Jahren 1976 bis 1986, die Stephan Schmidheiny zugerechnet wird, die Erkrankung der einzelnen Person ausgelöst oder ihren Verlauf beschleunigt hat.

Für eine solche Beschleunigung habe sich das Turiner Gericht auf eine Laborstudie mit 26 genetisch veränderten Mäusen gestützt. Die Verteidigung hält diese Grundlage für nicht ausreichend, um die Verantwortung für den Einzelfall zu belegen.

Eternit-Verfahren in Italien mit ähnlichen Folgen

Das oberste Gericht hat auch in früheren Eternit-Verfahren Verurteilungen aufgehoben, weil der individuelle Kausalnachweis nicht erbracht worden war. Dieses Muster zieht sich damit durch mehrere Verfahren in Italien.

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Betroffen waren die Verfahren zu den Eternit-Fabriken in Cavagnolo, wo die Entscheidungen im Mai 2024 und im März 2025 fielen, sowie in Neapel im Februar 2025. Auch dort fehlte der Nachweis für den Zusammenhang im Einzelfall.

Nach Angaben von Lisa Meyerhans hat seit der ersten Anklage im Jahr 2009 keine Verurteilung von Stephan Schmidheiny durch die unteren Instanzen vor dem obersten Gericht Bestand gehabt.

Die Eternit-Verfahren befassen sich mit den gesundheitlichen Folgen der jahrzehntelangen Asbestverarbeitung in Italien, die 1992 verboten wurde. Asbest kann Krebserkrankungen verursachen, die meist erst Jahrzehnte nach der Exposition auftreten.

Für die Betroffenen bedeutet die Entscheidung, dass der Prozess in Turin von vorne beginnt. Ob es zu einer neuen Verurteilung kommt, entscheidet das Turiner Berufungsgericht im neuen Verfahren.