Ein virales Video zeigt, wie ein Coffee-to-go-Becher zum Diebstahlhelfer wird. Sicherheitsexperten und Händler warnen vor dem Trend, während die Kriminalstatistik steigende Zahlen verzeichnet.

Ein einfaches Karton-Getränkebecher mit einer kleinen Öffnung am Boden wird im Internet zum viralen Instrument für Kleinkriminelle. Ein entsprechender Clip hat auf den sozialen Medien bereits 15,7 Millionen Aufrufe erzielt und demonstriert anschaulich, wie Kosmetikartikel wie Lipgloss oder Haarprodukte unter dem Deckel versteckt und so unbemerkt aus dem Geschäft getragen werden können. Diese Methode erregt Aufmerksamkeit, da sie auf einer scheinbar harmlosen Alltagsgegenstand basiert und somit schwer zu erkennen ist.

Technische Funktion des Diebstahl-Tricks

Der Kern des Problems liegt in der unsichtbaren Verbringung von Waren. Durch die kleine Öffnung am Boden des Bechers können Händler nicht kontrollieren, was sich tatsächlich im Inneren des Behälters befindet. Die Aufnahmen zeigen, wie einfach dieser Vorgang durchgeführt werden kann, ohne dass auffällige Bewegungen gemacht werden müssen. Die Kombination aus verdecktem Transport und der Vertrautheit des Objekts im Einzelhandel macht diese Technik für Diebe attraktiv. Die Methode zielt darauf ab, die Wachsamkeit des Personals durch Normalität zu täuschen.

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Position der Sicherheitsexperten und Unternehmen

Experten und Sicherheitsfirmen in der Schweiz reagieren auf diese Entwicklung mit gebotener Distanz. Urs Stadler, der Mediensprecher der Securitas Gruppe, bestätigt, dass das Verfahren in der Branche bekannt ist. Er betont jedoch, dass die Methode nicht neu sei. Die Täuschungswirkung entstehe dadurch, dass gedeckelte und undurchsichtige Getränkebecher in Geschäften sehr häufig zu sehen seien. Dies mache sie auf den ersten Blick unauffällig. Gleichzeitig warnt Stadler davor, die Effektivität zu überschätzen. Für kleinere Gegenstände sei die Methode geeignet, führt jedoch zu einer ungewöhnlichen Handhabung des Bechers, was sie letztlich doch wieder auffällig machen könne.

Ähnliche Erfahrungen teilt Martin Käppeli, Inhaber und CEO des Sicherheitsunternehmens ACE Security. Auch er kennt den Klau-Trick lediglich aus den sozialen Medien und gibt an, dass in der Schweiz bisher kein konkreter Fall bekannt geworden sei. Die Sicherheitsbranche nutzt solche Informationen primär für die Ausbildung des eigenen Personals. Detaillierte Angaben zu aktuellen Diebstahlereignissen und konkreten Deliktsummen werden ausschließlich an die Auftraggeber weitergegeben und bleiben der Öffentlichkeit vorenthalten. Dies dient dem Schutz der Kundendaten und der operativen Sicherheit.

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Rolle der sozialen Medien bei der Verbreitung

Soziale Plattformen fungieren dabei als gewaltiger Verstärker für sowohl legitime Inhalte als auch kriminelle Anleitungen. Securitas weist darauf hin, dass die Spannweite hinsichtlich Wahrheitsgehalt, Legalität oder manipulativer Absichten in diesen Netzwerken groß ist. Es ist davon auszugehen, dass Sicherheitspersonal genau so stark von solchen Inhalten Notiz nimmt wie potenzielle Nachahmer. Martin Käppeli sieht in diesen Clips eine zweischneidige Schwert. Einerseits geben sie Anhaltspunkte, welche neuen Tricks gerade im Umlauf sind, andererseits können sie bei einigen Personen den Reiz wecken, das Gezeigte selbst auszuprobieren.

Die Gefahr der Nachahmung wird durch die enorme Reichweite der Videos noch verstärkt. Ein einzelner Clip mit Millionen von Aufrufen erreicht ein breites Publikum, das nicht unbedingt kriminelle Absichten verfolgt, aber neugierig ist. Diese Neugier kann in konkreten Handlungen resultieren, die dann als reale Straftaten gewertet werden müssen. Die Firmen betonen, dass sie solche Trends monitorieren, um ihre Präventionsmaßnahmen entsprechend anzupassen. Doch die schnelle Verbreitung der Inhalte überholt oft die Reaktionszeit der Sicherheitsexperten.

Steigende Zahlen bei Ladendiebstählen in der Schweiz

Die statistische Lage in der Schweiz unterstreicht die Relevanz des Themas. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik wurden im Jahr 2025 insgesamt 25.434 Ladendiebstähle erfasst. Obwohl dies einem Rückgang von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, sind die Zahlen immer noch rund 29 Prozent höher als noch im Jahr 2022. Diese Zahlen erfassen jedoch nur die polizeilich registrierten Fälle. Unentdeckte oder nicht gemeldete Delikte sind in diesen Statistiken nicht enthalten, was die tatsächliche Dunkelziffer deutlich höher liegen lässt.

Auch große Detailhändler wie Coop bestätigen einen steigenden Trend. Eine Mediensprecherin des Unternehmens erklärt, dass die Zahl der Ladendiebstähle in den vergangenen Jahren leicht gestiegen sei, sich jedoch auf keinem Rekordniveau bewege. Aktuell zeigten sich Diebstähle in einem ähnlichen Umfang wie im Vorjahr. Coop setzt sowohl auf technische als auch auf personelle Präventionsmaßnahmen, die ständig weiterentwickelt werden. Ob der spezifische Becher-Trick bereits in einer Coop-Filiale aufgefallen ist, wollte das Unternehmen nicht kommentieren.

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Bei anderen Händlern sieht die Lage ähnlich aus. Die Drogeriekette Müller setzt aktuell darauf, dass Mitarbeitende selbst ein Auge auf potenzielle Ladendiebe werfen. Ein Store-Managerin des Beauty-Shops Sephora bestätigt, dass sie von der Bechermethode bisher keine Kenntnis habe, sie aber selbst versucht, Dieben auf die Spur zu kommen. Auch Manor und Marionnaud verzichten auf eine Stellungnahme. Die Mitarbeiter berichten jedoch von einem subjektiven Gefühl, dass Diebstähle zugenommen haben. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Notwendigkeit, sowohl die Technik als auch die Schulung des Personals kontinuierlich zu verbessern.