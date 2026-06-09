Kardex-Aktien nach Gewinnwarnung unter Druck - Analysten sehen Chance für Einstieg

Nach einer überraschenden Gewinnwarnung fallen die Kardex-Aktien deutlich. Analysten der Helvetischen Bank bewerten die Situation dennoch optimistisch und heben das Kurspotenzial hervor. Die strukturellen Wachstumstreiber bleiben intakt, die Herausforderungen seien vorübergehender Natur.

Die Aktien von Kardex standen am Montag nach einer unerwarteten Gewinnwarnung massiv unter Druck und verloren zeitweise bis zu 23 Prozent an Wert. Die Warnung kam für viele Anleger überraschend und hat die Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt.

Analysten von Helvetische Bank sehen jedoch die langfristige Equity Story des Lagerlogistik-Spezialisten weiterhin intakt. Die mittelfristigen Treiber wie Automatisierung und Reshoring bleiben demnach vollständig erhalten.

Zudem haben sich die Auftragsbücher ab März wieder gefüllt. Das neue EBIT-Margenziel von 8 bis 10 Prozent liegt nur leicht unter der Markterwartung von 11,6 Prozent. Helvetische Bank stuft die Aktien daraufhin von "Attraktiv" auf "Opportunität" hoch und beziffert das Kurspotenzial auf etwa 20 Prozent. Die derzeitigen Herausforderungen betreffen primär die Profitabilität aufgrund temporär höherer Investitionen, nicht eine strukturelle Nachfrageschwäche.

Der hohe Auftragsbestand, die bestätigten Mittelfristziele von 10 bis 14 Prozent jährlichem Umsatzwachstum, die intakten strukturellen Wachstumstreiber und eine solide Bilanz sorgen für eine weiterhin attraktive Ausgangslage. Anleger sollten die jüngsten Kursverluste möglicherweise als Einstiegschance betrachten, da das eingeschlagene Wachstumstempo noch für mehrere Jahre gehalten werden kann





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