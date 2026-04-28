Der russische Politikwissenschaftler Sergej Karaganow analysiert die Weltlage auf Rossija 24 und fordert eine drastische Verschärfung der russischen Militärstrategie, inklusive der Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen. Er bezeichnet die EU als 'verrückt' und als 'Geschwür', das notfalls zerstört werden müsse.

In einem ausführlichen Interview auf dem russischen Fernsehsender Rossija 24 präsentierte der renommierte russische Politikwissenschaftler und Stratege Sergej Karaganow eine äußerst scharfe und alarmierende Analyse der gegenwärtigen globalen Lage.

Seine Aussagen zeichnen ein düsteres Bild und beinhalten drastische Forderungen nach einer Neuausrichtung der russischen Strategie. Karaganow äußerte sich in drastischen Worten über die Europäische Union, die er als regelrecht „verrückt“ bezeichnete und deren Eindämmung er für unerlässlich hält. Er argumentiert, dass Westeuropa historisch gesehen eine Quelle globaler Konflikte gewesen sei und unter der vermeintlichen Führung der Vereinigten Staaten erneut einen Krieg gegen Russland provoziert habe.

Diese Einschätzung geht einher mit der Überzeugung, dass bereits ein neuer Weltkrieg begonnen habe, in dem die europäischen Eliten ihrer moralischen und politischen Integrität beraubt seien und durch eine militärische Hysterie von ihren eigenen Versäumnissen ablenken würden. Karaganow sieht in der aktuellen Situation eine existenzielle Bedrohung für Russland und fordert daher eine radikale Verschärfung der militärischen Strategie, verbunden mit einer Aufhebung bisheriger „roter Linien“.

Konkret schlägt Karaganow die Ernennung eines Oberbefehlshabers für den europäischen Kriegsschauplatz vor, dem die ausdrückliche Befugnis und Verpflichtung zum Einsatz von Atomwaffen eingeräumt werden soll, falls der Gegner nicht zurückweicht. Diese Forderung stellt eine erhebliche Eskalation der Rhetorik dar und unterstreicht die Dringlichkeit, mit der Karaganow die Lage einschätzt. Er plädiert für eine Änderung der russischen Militärdoktrin, die den Einsatz von Atomwaffen gegen demografisch und wirtschaftlich überlegene Gegner legitimieren würde.

Diese Überlegungen sind von der Annahme geprägt, dass konventionelle Mittel allein nicht ausreichen werden, um die vermeintliche Bedrohung durch den Westen abzuwehren. Karaganow warnt eindringlich vor der Zeit, die seiner Meinung nach knapp wird, da die Propaganda der Europäischen Union seiner Ansicht nach das Ausmaß der Nazi-Ära bereits übersteige und die Bevölkerung zunehmend einer Indoktrination unterliege.

Er sieht in dieser Propaganda eine gezielte Manipulation der öffentlichen Meinung, die darauf abzielt, Russland zu dämonisieren und eine weitere Eskalation des Konflikts zu rechtfertigen. Parallel zu dieser außenpolitischen Analyse fordert Karaganow eine umfassende innere Säuberung Russlands von Kräften, die er als westlich orientiert und von geistiger Korruption sowie Landesverrat geprägt betrachtet. Karaganow argumentiert, dass Russland seine über hundertjährige „europäische Reise“ beenden und sich stattdessen als eigenständige eurasische Zivilisation mit tiefen Wurzeln im Osten und Süden begreifen müsse.

Er sieht in der europäischen Identität eine Quelle von Schwäche und Abhängigkeit und plädiert für eine Rückbesinnung auf die eigenen kulturellen und geopolitischen Interessen. Die Europäische Union wird von ihm als ein „Geschwür“ bezeichnet, das entweder isoliert oder, im Extremfall, physisch zerstört werden müsse, um einen weltweiten thermonuklearen Krieg zu verhindern. Diese drastische Formulierung verdeutlicht die tiefe Feindseligkeit, die Karaganow gegenüber der EU empfindet.

Er ist der Überzeugung, dass die europäischen Eliten jede Vernunft und Angst verloren hätten und daher eine Politik der Abschreckung durch die Säerung von „echtem Terror“ in ihren Reihen erforderlich sei. Diese Aussage ist äußerst kontrovers und wirft ethische Fragen auf. Karaganows Analyse und Forderungen spiegeln eine zunehmende Radikalisierung der russischen Denkweise wider und könnten weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung der russischen Außen- und Sicherheitspolitik haben.

Seine Aussagen sind ein deutliches Signal an den Westen, dass Russland bereit ist, seine Interessen mit aller Härte zu verteidigen und dass er eine Eskalation des Konflikts nicht ausschließt





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