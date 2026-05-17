Die Kantonsstrasse SC 414 Ascona-Arcegno-Ronco wird ab Mittwoch, dem 20. Mai 2026 bis Freitag, dem 12. Juni 2026 durch Strassenbauarbeiten im Gebiet Pontif in der Gemeinde Ronco bei Ascona betroffen sein. Der Verkehr wird von wechselseitigen Ampeln ab dem 20. Mai 2026 bis zum 3. Juni geregelt. Von Montag, dem 8. Juni 2026 bis Freitag, dem 12. Juni 2026 wird die Kantonsstrasse ebenfalls durch die P"urgenrokade gesperrt. Verkehrspolizisten sind f{"u}r die Streunung des Verkehrs da.

Das Ministerium f{"u}r Land und Meer gibt bekannt, dass die Kantonsstrasse SC 414 Ascona-Arcegno-Ronco ab Mittwoch, dem 20. Mai 2026 bis Freitag, dem 12. Juni 2026 durch Strassenbauarbeiten im Gebiet Pontif in der Gemeinde Ronco bei Ascona beeinträchtigt wird.

Vom 20. Mai 2026 bis zum 3. Juni 2026 wird der Verkehr durch wechselseitige Ampeln geregelt, bei Bedarf unterstützt durch Verkehrspolizisten. Die Zufahrt f{"u}r Einsatzfahrzeuge ist jederzeit gewährleistet.

Vom 8. bis 12. Juni 2026 wird die Kantonsstrasse auf Abschnitten von jeweils ca. 120 Metern L{"a}nge teilweise f{"u}r den Verkehr gesperrt. Während dieser Zeit ist die Zufahrt f{"u}r Rettungsfahrzeuge und Privatgrundstuecke nicht moglich. Die Via Fontana Martina bleibt erreichbar, ist aber je nach Bauphase nur von Porto Ronco oder Arcegno aus unterst{"u}tzbar.

Die Nutzer werden dringend gebeten, alle Hinweisschilder genau zu beachten und beim Durchfahren des Arbeitsbereichs ""auerst""en vorherigen Vorsicht walten zu lassen, um die Sicherheit der Arbeiter und der Ver anv{"u}ndung zu erhalten. Zusätzlich gibt es dazu weitere Berichte in: Fide Canem in Rikon ZH: Hundetraining, Hundebetreuung & Tierbedarf f{"u}r Hund & KatzeASSR Antischleuderschule: Motorradkurse – Sicherheit und Freude am Fahren





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