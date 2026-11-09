Kantonsspital Winterthur testet neuen Roboter Shurui für minimalinvasive Chirurgie

Das Kantonsspital Winterthur führt drei Monate lang Tests mit dem chinesischen Roboter Shurui durch. Ziel ist die Etablierung als Kompetenzzentrum für roboterassistierte Eingriffe in der Urologie und Viszeralchirurgie.

Das Kantonsspital Winterthur (KSW) erwartet aktuell die Ankunft eines neuen medizinischen Hochtechnologie-Systems aus China, das die lokalen Operationsmöglichkeiten erweitern soll. Der Roboter mit dem Namen Shurui trifft in diesen Tagen am Standort ein und soll für einen Zeitraum von drei Monaten unter realen Bedingungen getestet werden. Die Klinikleiter hegen hohe Erwartungen an das System, da es potenziell die Präzision und Effizienz in der komplexen Chirurgie weiter steigern kann. Besonders die minimalinvasive Technik des Geräts bietet neue Ansatzpunkte für schonendere Eingriffe.

Shurui Roboter: Technische Innovation und Funktionsweise

Der Shurui Roboter stellt eine Weiterentwicklung der roboterassistierten Chirurgie dar und unterscheidet sich durch eine innovative Schnittstellentechnik von herkömmlichen Systemen. Im Gegensatz zu den klassischen Modellen, die oft mehrere Zugangsöffnungen erfordern, operiert der Shurui nach dem Single-Port-Prinzip. Dies bedeutet, dass lediglich ein kleiner Schnitt von 2,5 Zentimetern nötig ist, um die Instrumente in den Körperinneren zu führen. Die eigentliche technologische Innovation liegen in den schlangenartigen Armen des Roboters.

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Diese flexiblen Arme ermöglichen die Montage verschiedener chirurgischer Werkzeuge direkt an der Spitze, darunter Scheren, Zangen, Kameras und Lichtquellen. Diese Konfiguration erlaubt es den Chirurgen, komfortabler und mit größerer Bewegungsfreiheit zu arbeiten. Die Geräte sind primär für Einsätze in der Urologie sowie bei Operationen im Bauch- und Brustkorbbereich konzipiert. Durch die Integration dieser Technologien soll die Operation nicht nur präziser, sondern auch weniger belastend für den Patienten werden.

Positionierung des KSW und Strategie von Stefan Breitenstein

Stefan Breitenstein, Chefarzt der Klinik für Viszeral- und Thoraxchirurgie sowie Mitglied der Geschäftsleitung des KSW, äußert große Begeisterung für die neue Anschaffung. Er beschreibt die Stimmung im Haus als mega gespannt und betont, dass alle Mitarbeiter den neuen Shurui Roboter sehen möchten. Das Ziel der Klinikleitung ist es, durch den Einsatz dieser Spitzentechnologie Pionierarbeit zu leisten und sich als führendes Kompetenzzentrum in diesem Bereich zu entwickeln. Diese Strategie dient auch der Steigerung der Attraktivität des Krankenhauses als moderner Arbeitgeber.

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Das KSW verfügt bereits über umfangreiche Erfahrung im Einsatz roboterassistierter Systeme. Seit 2009 wird am Standort das US-amerikanische DaVinci-Modell betrieben, das den Weltmarkt beherrscht. Um die Kapazitäten zu erhöhen und Kosten zu optimieren, hat das KSW im März 2026 einen zweiten DaVinci-Roboter angeschafft. Parallel dazu nutzt das Haus seit drei Jahren das Schweizer System Dexter, das in der Anschaffung etwa ein Drittel eines DaVinci-Systems kostet. Dieses wird im Tagesgeschäft vor allem für weniger komplexe Operationen genutzt, während das DaVinci-System für anspruchsvollere Eingriffe vorbehalten bleibt.

Klinische Vorteile und Patientensicherheit als Priorität

Die roboterassistierte Chirurgie bietet messbare Vorteile gegenüber der offenen Chirurgie. Durch die Steuerung der Instrumente aus einer anderen Position arbeiten Chirurgen präziser und profitieren von einer größeren Bewegungsfreiheit. Ein entscheidender technischer Vorteil ist die Unterbindung jeglichen menschlichen Tremors, was die Sicherheit der feinen chirurgischen Manöver erhöht. Zudem reduziert sich der Personalbedarf im Operationssaal, da mindestens eine Person weniger erforderlich ist, um die Instrumente zu halten. Für Patientinnen und Patienten bedeuten diese Eingriffe eine weniger invasive Operation, schnellere Genesungszeiten und kleinere Narben im Vergleich zu traditionellen Methoden.

Trotz der offensichtlichen Vorteile müssen die Kliniken die Patientensicherheit oberste Priorität einräumen. Stefan Breitenstein stellt klar, dass eine Operation abgebrochen werden kann, wenn sich jemand mit dem Gerät nicht wohlfühlt. Für den Fall, dass etwas nicht planmäßig verläuft, wird ein Plan B bereitgehalten. Besonders am Anfang wird der Shurui Roboter nicht bei komplexen Fällen eingesetzt, um das Risiko zu minimieren. Die Einstiegshürde für erfahrene Chirurgen wird als gering eingeschätzt, da die Bedienung Ähnlichkeiten mit dem Erlernen einer neuen Automarke nach dem Fahrtraining hat.

Marktkontext und statistische Entwicklung der Robotik

Die Einführung des Shurui Roboters erfolgt in einem Zeitraum starken Marktwachstums für roboterassistierte Verfahren. Statistiken des Herstellers von DaVinci zeigen, dass sich die Zahl der Eingriffe in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt hat. Im Jahr 2025 wurden weltweit 3,1 Millionen solche Operationen durchgeführt. Diese massive Zunahme unterstreicht die wachsende Bedeutung der Technologie in der modernen Medizin. Das KSW positioniert sich mit dem Test des Shurui Systems in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld, um technologisch vorne mitzuspielen und innovative Behandlungsmethoden für die Bevölkerung anzubieten.

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Die ersten klinischen Einsätze des Shurui Roboters sind wenige Tage nach seiner Ankunft im Operationssaal geplant. Vor der ersten Anwendung werden die Chirurgen mehrere Stunden am Gerät üben, um sich an die spezielle Handhabung der schlangenartigen Arme und der Single-Port-Technik zu gewöhnen. Die Kombination aus bereits bestehender Expertise im KSW, der innovativen Technik des chinesischen Roboters und der strengen Sicherheitsprotokolle soll sicherstellen, dass die Klinik ihre Vision eines Kompetenzzentrums für hochmoderne Chirurgie verwirklichen kann. Die nächsten drei Monate während des Tests werden entscheidend sein, um das Potenzial des Systems voll auszuschöpfen und in den regulären klinischen Alltag zu integrieren.