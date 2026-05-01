Kantonsrat entscheidet über Millionen für Badhütte-Wiederaufbau

Der St.Galler Kantonsrat wird in der Sommersession über einen Beitrag von 1,5 Millionen Franken für den Wiederaufbau der durch Brand zerstörten Badhütte in Rorschach entscheiden. Insgesamt beantragt die Regierung 9,1 Millionen Franken für verschiedene Projekte aus dem Lotteriefonds.

Der St.Galler Kantonsrat wird in seiner Sommersession über die Verteilung von Geldern aus dem Lotteriefonds entscheiden, wobei ein bedeutender Teil für den Wiederaufbau der Badhütte in Rorschach vorgesehen ist.

Konkret soll über einen Beitrag von 1,5 Millionen Franken für die Badhütte-Stiftung entschieden werden. Die Regierung beantragt insgesamt 9,1 Millionen Franken für 89 Projekte aus den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung, Gesundheit, Natur, Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit. Ein erheblicher Anteil, nämlich 3,1 Millionen Franken, ist für 20 Projekte der kantonalen Denkmalpflege reserviert, wobei der Wiederaufbau der Badhütte in Rorschach ein zentrales Projekt darstellt. Die ursprüngliche Badhütte, ein hundertjähriges Baudenkmal, wurde in der Nacht auf den 23.

Dezember 2024 durch einen Brand vollständig zerstört. Dieser Verlust wird als ein schwerwiegender Einschnitt für die Stadt Rorschach und die gesamte Bodenseeregion betrachtet, da die Badhütte ein wichtiges Identifikationsobjekt war. Die Rekonstruktion soll unter Berücksichtigung der handwerklichen Sorgfalt und der historischen Bedeutung des Gebäudes mit entsprechenden Beiträgen aus der Denkmalpflege unterstützt werden. Die Badhütte-Stiftung, gegründet im April dieses Jahres, hat die Aufgabe, die finanziellen Mittel für den Wiederaufbau zu beschaffen und die zukünftige Betriebsführung der Badhütte zu gewährleisten.

Derzeit befindet sich die Stiftung noch in der Aufbauphase. Stadtschreiber Richard Falk betont, dass nach der rechtskräftigen Gründung ein Konto eröffnet und die Buchhaltung eingerichtet werden können. Anschließend kann das Stiftungskapital in Höhe von 420.000 Franken, entsprechend dem Zeitwert der Badhütte abzüglich bereits entstandener Kosten bis zum 31. Dezember 2025, einbezahlt werden.

Zusätzlich stehen rund 1,2 Millionen Franken aus Versicherungsleistungen der Gebäudeversicherung St.Gallen (GVSG) zur Verfügung, für deren Auszahlung an die Stiftung ein Antrag gestellt wurde und bereits eine positive Vorabentscheidung vorliegt. Obwohl die eigentliche Spendensammlung noch nicht begonnen hat, ist eine weitere Sitzung des Stiftungsrats geplant, um die nächsten Schritte zu koordinieren. Es fehlen noch einige Unterlagen für das Projektdossier, aber sobald diese vollständig sind, soll das Spendenkonto öffentlich gemacht und die Spendenwerbung intensiviert werden.

Die Stiftung hat sich das Ziel gesetzt, insgesamt acht Millionen Franken zu sammeln, wobei sechs Millionen Franken für den Baubeginn erforderlich sind. Ein Baubeginn wird realistischerweise nicht vor 2027 erwartet. Neben den Bemühungen um eine originalgetreue Rekonstruktion der Badhütte gibt es auch alternative Überlegungen. So hat Architekturstudentin Noemi Koch in ihrer Masterarbeit ein Konzept mit Wellblechdach und Plexiglas entwickelt.

Gleichzeitig wird beim Wiederaufbau auf den Schutz der dort lebenden Wasserfledermäuse geachtet, die unter der Betonplattform der ehemaligen Badhütte Unterschlupf gefunden haben. Bauleiterin Rowena Schmocker berücksichtigt dies bei der Planung. Fledermausexperte René Güttinger erklärt, warum die Badhütte für die Tiere einen attraktiven Lebensraum darstellt. Ein weiteres Anliegen ist die Verwendung von regionalem Holz für den Neubau, was jedoch einige Herausforderungen mit sich bringt, die von Beat Mayer von der Ortsbürgergemeinde Rorschach angegangen werden.

Die Zerstörung der Badhütte stellt einen Verlust für die regionale Kultur und Identität dar, und der Wiederaufbau wird mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Die Unterstützung durch den Kantonsrat und die Bevölkerung ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung dieses wichtigen Projekts. Die Badhütte soll nicht nur als Baudenkmal erhalten, sondern auch als ein Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs wiederbelebt werden. Der Wiederaufbau ist ein Zeichen des Engagements für die regionale Geschichte und die Zukunft der Stadt Rorschach





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