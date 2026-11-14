Kantonspolizei Zürich sucht vermisste Frau mit hellen Haaren

Die Kantonspolizei Zürich bittet um Hinweise zu einer ca. 170 cm großen vermissten Frau. Sie spricht Schweizerdeutsch und trug einen beige Mantel.

Die Kantonspolizei Zürich hat zur Suche nach einer vermissten Frau den öffentlichen Aufruf an die Bevölkerung gerichtet. Die zu findende Person ist schätzungsweise 170 Zentimeter groß und verfügt über eine schlanke Statur. Bei der Identifikation helfen vor allem ihre optischen Merkmale, zu denen mittellanges, glattes und helles Haar zählt.

Erscheinungsbild und letzte Bekleidung

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die vermisste Frau einen langen, beigen Mantel. Dieses Kleidungsstück ist ein entscheidendes Merkmal für die Identifikation im öffentlichen Raum. Auffällig sind zudem Tätowierungen an beiden Armen der Frau, die bei der Suche als weiteres Unterscheidungsmerkmal dienen können.

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Eine weitere wichtige Eigenschaft zur Identifizierung ist die Sprache. Die vermisste Frau spricht Schweizerdeutsch. Diese sprachliche Fähigkeit könnte im Gespräch mit Zeugen oder im Rahmen von Videoaufzeichnungen eine schnelle Identifikation ermöglichen und hilft dabei, den regionalen Bezug der Person einzugrenzen.

Polizeiliche Kontaktaufnahme und Hinweise

Personen, die Angaben zur Vermissten machen können, werden aufgefordert, sich unverzüglich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen. Die offizielle Kontaktnummer für solche Hinweise lautet +41 58 648 48 48. Die Polizei bittet dabei um eine detaillierte Beschreibung der eigenen Beobachtung, um die Aussagekraft des Hinweises zu maximieren.

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Es ist von großer Bedeutung, bei der Meldung deutlich zu machen, welche Angaben als sicher gelten und bei welchen Elementen Unsicherheit besteht. Eine präzise Differenzierung zwischen gesicherten Fakten und mutmaßlichen Details unterstützt die Ermittlungsbehörden bei der weiteren Suche und der Auswertung von Spuren.

Relevanz der Sichtungsdetails und Suche

Bei der Suche nach einer vermissten Person helfen möglichst genaue Angaben zur letzten Sichtung maßgeblich weiter. Besonders wichtig sind dabei der konkrete Ort sowie der genaue Zeitpunkt des letzten Sichtens der Person. Diese zeitlichen und örtlichen Daten bilden die Grundlage für die gezielte Auswertung von Überwachungsmaterial und den Abgleich von Berichten.

Auch mitgeführte Gegenstände können für die Suche von erheblicher Bedeutung sein. Wer einen entsprechenden Hinweis hat, sollte diesen direkt der im Zeugenaufruf genannten Polizeistelle mitteilen. Die Genauigkeit der Beschreibung der eigenen Beobachtung bestimmt oft, wie effektiv der Hinweis in die aktiven Ermittlungen einfließen kann.