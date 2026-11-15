Kantonspolizei Zürich kontrolliert in Winterthur 19 Fahrzeuge und 130 Personen

Die Kantonspolizei Zürich und das Amt für Wirtschaft führen in Winterthur strenge Kontrollen durch. 19 Fahrzeuge und 130 Personen wurden überprüft, wobei Verstöße gegen Ruhezeiten und Aufenthaltsrecht festgestellt wurden.

Die Kantonspolizei Zürich und das Amt für Wirtschaft haben am vergangenen Freitag in der Stadt Winterthur eine groß angelegte Verkehrskontrolle durchgeführt. Die Einsatzkräfte kontrollierten dabei insgesamt vier Reisecars und 15 Lieferwagen. Im Zuge der Maßnahme wurden insgesamt 130 Personen überprüft, um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten. Die Behörden stellten dabei fest, dass mehrere Personen Verstöße gegen das Ruhezeitengesetz sowie gegen das Aufenthaltsrecht begangen hatten.

Umfang der Kontrollmaßnahmen in Winterthur

Die Sicherheitskräfte widmeten mehrere Stunden lang ihrer Aufgabe, die Fahrzeuge und die damit verbundenen Personen genau unter die Lupe zu nehmen. Neben der Überprüfung der vier Reisecars und der 15 Lieferwagen stand die Identifikation der 130 betroffenen Personen im Mittelpunkt. Die Kontrollen richteten sich vor allem gegen technische Mängel an den Fahrzeugen sowie gegen Verstöße gegen die geltenden Arbeits- und Ausländergesetze. Die Kantonspolizei Zürich teilte am Samstag mit, dass die Einsatzkräfte diese Maßnahme systematisch durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten und illegale Praktiken auszuschließen.

Also read Winterthur opfert immer mehr Ackerland – Bauern besorgt

Rechtsverstöße und festgestellte Mängel

Die Durchsuchung führte zu mehreren Anzeigen gegen die Verantwortlichen. Vier Personen verzeigte die Polizei, weil sie die vorgeschriebenen Arbeits- und Ruhezeiten missachteten oder weil ihre Fahrzeuge technische Mängel aufwiesen. Diese Verstöße können nicht nur zu hohen Geldstrafen führen, sondern stellen auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Straßenverkehr dar. Zudem verstiessen zwei Personen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz. Ein konkreter Fall betraf einen 55-jährigen Serben, der von der Polizei verhaftet wurde. Die Festnahme geschah, weil er illegal eingereist war und sich ohne Bewilligung in der Schweiz aufhielt. Dies verdeutlicht die strenge Kontrolle durch die Grenz- und Sicherheitsbehörden.

Advertisement

Kooperation mit dem Amt für Wirtschaft

Neben den polizeilichen Maßnahmen waren auch andere Behörden involviert. Drei weitere Fälle meldeten die Einsatzkräfte direkt dem Amt für Wirtschaft zur weiteren Prüfung. Diese Zusammenarbeit zwischen Polizei und Wirtschaftsamt stellt sicher, dass auch unternehmerische Verantwortung und rechtliche Konformität der Unternehmen überprüft werden. Die Behörden legen großen Wert darauf, dass nicht nur die Fahrer, sondern auch die hinter den Fahrzeugen stehenden Unternehmen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Durch diese enge Verzahnung soll sichergestellt werden, dass illegale Arbeitspraktiken und wirtschaftliche Verstöße konsequent geahndet werden.

Positive Bilanz trotz Verstöße

Trotz der festgestellten Vorfälle ziehen die Behörden eine grundsätzlich positive Bilanz. Die meisten kontrollierten Fahrzeuge befanden sich in einem technisch einwandfreien Zustand. Dies zeigt, dass die Mehrheit der Transportunternehmen und Fahrer die geltenden Vorschriften beachtet und ihre Fahrzeuge regelmäßig warten lässt. Die Kontrollen dienen somit auch der Bestätigung der Sicherheitsstandards im Transportgewerbe. Die wenigen Abweichungen von den Regeln führen jedoch zu konsequenten Eingriffen der Behörden, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.