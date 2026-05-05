Kantonspolizei Würenlos nimmt zwei mutmaßliche Autodiebe fest

In Würenlos hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, an parkierten Autos Diebstähle begangen zu haben. Einer der Festgenommenen ist illegal in der Schweiz, der andere ist Asylbewerber. Die Ermittlungen dauern an.

Am späten Montagabend führte die Kantonspolizei in Würenlos eine erfolgreiche Razzia durch, bei der zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen wurden. Ein aufmerksamer Anwohner hatte zuvor verdächtige Aktivitäten beobachtet und die Behörden alarmiert.

Bereits fünf Minuten nach dem Notruf konnte eine Streife den ersten Tatverdächtigen festnehmen. Während der weiteren Ermittlungen gelang es der Polizei, auch den zweiten Komplizen zu identifizieren und zu verhaften. Die beiden Männer, von denen einer illegal in der Schweiz lebt und der andere als Asylbewerber registriert ist, standen im Verdacht, an parkierten Fahrzeugen Diebstähle begangen zu haben. Bei der Durchsuchung des ersten Festgenommenen fand die Polizei gestohlenes Diebesgut, das einem zuvor durchsuchten Auto zugeordnet werden konnte.

Die Ermittlungen dauern an, und die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können. Die Festnahmen zeigen einmal mehr, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und der Polizei ist, um Kriminalität zu bekämpfen. Die Kantonspolizei appelliert an die Bevölkerung, verdächtige Aktivitäten umgehend zu melden, um solche Straftaten zu verhindern. In der Zwischenzeit laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, um mögliche weitere Beteiligte zu identifizieren und die gestohlenen Gegenstände an die rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.

Die Polizei betont, dass solche Vorfälle nicht toleriert werden und dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Die Festnahmen sind ein klares Signal an potenzielle Straftäter, dass die Polizei mit aller Härte gegen Kriminalität vorgeht. Die Bevölkerung wird aufgefordert, weiterhin wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten zu melden, um die Sicherheit in der Region zu erhöhen





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Polizei Diebstahl Festnahme Asylbewerber Würenlos

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