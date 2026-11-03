Kantonspolizei Waadt: 16-Jähriger wegen Schulplattform-Hack festgenommen

Die Kantonspolizei Waadt nimmt einen 16-Jährigen wegen unbefugten Zugriffs auf die IT-Plattform der Bildungseinrichtungen fest. Datendiebstahl und Betrugsmassnahmen stehen im Fokus.

Die Kantonspolizei Waadt hat am 31. Oktober 2026 einen sechzehnjährigen Jugendlichen festgenommen, der verdächtigt wird, in das IT-System des Kantons eingedrungen zu sein. Zwischen dem 23. Oktober und dem 26. Oktober 2026 hatte der Tatverdächtige unbefugten Zugriff auf die zentrale IT-Supportplattform der nachobligatorischen Bildungseinrichtungen in der Waadt erhalten.

Hackerangriff auf Schulnetzwerk identifiziert

Dieser unbefugte Zugriff führte zur Entnahme personenbezogener Daten von rund 38'000 Lernenden und 3'500 Lehrpersonen. Die Generaldirektion für nachobligatorische Bildung, kurz DGEP, entdeckte den Sicherheitsvorfall am Montag, dem 26. Oktober 2026. Die betroffene Plattform dient als primärer Kommunikationsweg für IT-Unterstützungsanfragen an Gymnasien und Berufsschulen des Kantons. Durch den Einbruch kamen Namen, Vornamen und schulische E-Mail-Adressen sowie die Inhalte der Supportanfragen in fremde Hände.

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Sicherheitsmassnahmen und Untersuchung

Unmittelbar nach der Entdeckung des Vorfalls trennten die Verantwortlichen die Plattform vom Internet und sicherten die Systeme in enger Kooperation mit dem operativen Sicherheitszentrum des Kantons Waadt. Die Ermittlungen werden seither von der Cyber-Ermittlungsabteilung der Kriminalpolizei unter der Aufsicht des Jugendgerichts fortgeführt. Ziel ist es, die Umstände des unbefugten Zugriffs vollständig zu klären und festzustellen, ob die gestohlenen Daten heruntergeladen oder an Dritte weitergegeben wurden. Das bei der Festnahme beschlagnahmte technische Material wird derzeit forensisch untersucht. Nach seiner Einvernahme wurde der Verdächtige wieder auf freien Fuss gesetzt, die Ermittlungen laufen weiter.

Keine sensiblen Noten oder Passwörter betroffen

Wichtig für die betroffene Gemeinde ist die Klarstellung, dass auf der gehackten Plattform weder Passwörter noch schulische Daten wie Noten oder Schülerdossiers gespeichert waren. Die entwendeten Informationen beschränken sich auf Kontakt- und Identitätsdaten. Dennoch warnt die DGEP eindringlich vor den möglichen Folgen. Gespeicherte Kontaktdaten können für gezielte Betrugsversuche missbraucht werden, wenn sie in falsche Hände gelangen. Besonders gefürchtet sind Phishing-Angriffe, die sich als offizielle Kommunikation von der Schule, der Schulleitung oder dem IT-Support ausgeben.

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Warnung vor gezielten Betrugsversuchen

Betrüger versuchen oft, Vertrauen zu erwecken, indem sie Nachrichten mit bekannten schulischen E-Mail-Adressen oder glaubwürdig wirkenden Absenderbezeichnungen versenden. Diese Nachrichten behaupten häufig, dass das Schulkonto gesperrt sei oder ein dringendes Sicherheitsupdate erforderlich sei. Die Behörden raten dringend davon ab, Links in solchen verdächtigen Nachrichten zu öffnen. Stattdessen sollten Nutzer die Schulplattform oder das E-Mail-Konto direkt über die bekannte Website oder die gewohnte Anwendung aufrufen. Im Zweifelsfall ist der offizielle IT-Support über bereits bekannte Kontaktwege zu kontaktieren.

Prävention und Meldeverfahren etabliert

Seriöse IT-Supportstellen benötigen laut den Sicherheitsrichtlinien niemals das persönliche Passwort oder einmalige Anmeldecodes zur Lösung von Problemen. Falls Nachrichten nach solchen Angaben fragen, besteht höchste Alarmbereitsheit. Wer versehentlich auf einen verdächtigen Link geklickt hat, sollte nicht aus Angst oder Scham schweigen. Stattdessen ist die zuständige IT-Stelle rasch zu informieren und genau zu schildern, welche Aktionen ausgeführt wurden. Die Mehrfaktor-Authentifizierung erhöht den Schutz, indem ein bekannt gewordenes Passwort allein nicht mehr zur Anmeldung ausreicht. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, unerwartete Bestätigungsanfragen nicht zu bestätigen und den IT-Support sofort zu informieren.