Kantonspolizei Thurgau zieht Fahrer aus Verkehr, Fahrunfähigkeit und vitessextrahoch

Die Kantonspolizei Thurgau hat einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, nachdem er innerorts massiv zu schnell unterwegs war. Der Fahrer war fahrunfähig und hat vor der Fahrt Alkohol konsumiert. Die Staatsanwaltschaft führt nun die strafrechtliche Untersuchung fort.

Die Kantonspolizei Thurgau hat einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, nachdem er innerorts massiv zu schnell unterwegs war. Gegen 2 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte die 35-Jährige und fanden ihn fahrunfähig.

Der Mann hatte vor dem Fahrt Alkohol konsumiert und leugnete die Blutprobe und Urinentnahme. Die Untersuchung ergab, dass er in der Nacht von einer Geschwindigkeitsmessanlage mit 115 km/h innerorts erfasst wurde und die Geschwindigkeitsüberschreitung von 61 km/h entspricht. Die Staatsanwaltschaft führt nun die strafrechtliche Untersuchung fort





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