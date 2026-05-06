Kantonspolizei St. Gallen verhaftet 30-jährigen Mann nach schwerer Körperverletzung

Ein 30-jähriger Brasilianer wurde in St. Gallen festgenommen, nachdem er einen 54-Jährigen mit Faustschlägen schwer verletzt haben soll. Ihm werden zudem Verstöße gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie das Tierschutzgesetz vorgeworfen.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Montag einen 30-jährigen Mann verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, einen 54-Jährigen in St. Gallen mit mehreren Faustschlägen schwer verletzt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 15. April am Burggraben, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung am Dienstag bekannt gab. Die Ermittlungen führten zu einem 30-jährigen Brasilianer, der in der Region wohnt. Neben den Vorwürfen der Körperverletzung wird ihm auch vorgeworfen, gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar, doch die Polizei geht von einem persönlichen Konflikt zwischen den Beteiligten aus. Der Verhaftete wurde in Untersuchungshaft genommen und muss sich nun vor Gericht verantworten. Die Kantonspolizei betonte, dass es sich um einen Einzelfall handelt und appellierte an die Bevölkerung, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Die Ermittlungen dauern an, und weitere Details werden voraussichtlich in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Der Vorfall hat in der Stadt für Aufsehen gesorgt, da es sich um eine schwere Körperverletzung in einem öffentlichen Raum handelt. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden, falls sie weitere Informationen zum Vorfall haben. Die Kantonspolizei St. Gallen betont, dass sie alle Hinweise ernst nimmt und die Aufklärung des Falls mit höchster Priorität behandelt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, bei Verdachtsfällen umgehend die Polizei zu informieren, um weitere Vorfälle zu verhindern





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kantonspolizei St. Gallen Körperverletzung Verhaftung Ausländergesetz Tierschutzgesetz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aargauer Obergericht verurteilt Autofahrerin wegen fahrlässiger KörperverletzungEine Autofahrerin wurde vom Aargauer Obergericht wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt, nachdem sie in Brugg eine 83-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt hatte. Das Bezirksgericht hatte die Frau zuvor freigesprochen.

Read more »

Mann greift in St. Gallen Polizisten anEin Thailänder hat am Sonntagabend in St. Gallen zwei Polizisten in zivil bei einer Kontrolle mit Faustschlägen und Fusstritten angegriffen. Beim Mann wurde mutmassliches Deliktsgut festgestellt.

Read more »

Waffendiebstähle in St.Gallen: Zwei Beschuldigte festgenommenIm Juli und September 2025 kam es zu drei Einbrüchen in Waffengeschäfte in Wittenbach, Gossau und Ried (SZ). Die Kantonspolizei St.Gallen konnte die Fälle in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Schwyz klären und zwei beschuldigte Männer ermitteln.

Read more »

Polizei nimmt in St. Gallen mutmasslichen Gewalttäter festDie Kantonspolizei St. Gallen hat am Montag einen 30-jährigen Mann verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, einen 54-Jährigen in St. Gallen mit mehreren Faustschlägen schwer verletzt zu haben.

Read more »

Vermisste Abrar in Region Interlaken: Kantonspolizei Bern sucht 26-JährigeAbrar Bin Ramadan aus Bern wird seit Samstag in der Region Interlaken vermisst. Zuletzt wurde sie im Zug auf der Höhe von Spiez gesehen – die Polizei bittet um Hinweise.

Read more »

Kantonspolizei Würenlos nimmt zwei mutmaßliche Autodiebe festIn Würenlos hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, an parkierten Autos Diebstähle begangen zu haben. Einer der Festgenommenen ist illegal in der Schweiz, der andere ist Asylbewerber. Die Ermittlungen dauern an.

Read more »