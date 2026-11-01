Kantonspolizei St. Gallen stoppt sieben fahrunfähige Fahrer

Die Kantonspolizei St. Gallen hat zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen sieben alkoholisierte Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Die Maßnahmen umfassten Führerscheinentzug und Fahrverbote.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen sieben Verkehrsteilnehmer angehalten, die unter dem Einfluss von Alkohol standen oder ihre Fahrtauglichkeit nicht nachweisen konnten. Diese kontrollierten Personen wurden aufgrund unterschiedlicher Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgehalten, wobei in einem Fall bereits ein entzogener Führerschein vorlag. Die Durchhaltebereitschaft der Beamten über das Wochenende hinweg demonstriert die strenge Strategie der Behörde, um gefährliche Fahrer von den Straßen zu entfernen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Auffällige Fahrweise in Flawil führt zu Kontrollen

Die Reihe der Interventionen begann bereits am Freitagabend. Um 20:35 Uhr wurde in Flawil ein Autofahrer im Alter von 58 Jahren wegen seiner auffälligen Fahrweise einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann fahrunfähig war. Als Folge dieser Feststellung musste er eine Blut- und Urinprobe abgeben, um den genauen Alkohol- und Drogenwert medizinisch bestimmen zu lassen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein eingezogen, was bedeutet, dass er das Fahrzeug für eine Weile nicht mehr führen darf. Diese Maßnahme dient dazu, sofortige Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen und rechtliche Schritte einzuleiten.

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In der Nacht von Freitag auf den Samstag, kurz vor 2 Uhr, folgte eine weitere Kontrolle an der St. Galler Straße in Tübach. Ein 65-jähriger Fahrer wurde hierbei als angetrunken eingestuft. Die Polizei ordnete für ihn ein temporäres Fahrverbot für mehrere Stunden an. Dieser Fall zeigt, dass auch ältere Verkehrsteilnehmer nicht von diesen Kontrollen ausgenommen werden und dass die Altersgrenze keine Rolle für die Durchsetzung der Nüchternheitsgesetze spielt. Die Entscheidung, die Weiterfahrt zu untersagen, ist ein standardmäßiges Vorgehen, um Unfälle durch übermüdete oder alkoholisierte Fahrer zu verhindern.

Kurz danach, am Samstagmorgen um 5:45 Uhr, griff die Kantonspolizei in Wil ein. Eine 37-jährige Autofahrerin wurde an der Georg-Renner-Straße angehalten. Bei ihr wurde ein zu hoher Alkoholwert im Blut gemessen. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt für mehrere Stunden untersagt. Die frühen Morgenstunden sind oft geprägt von Müdigkeit und Restalkohol, weshalb diese Kontrollen besonders wichtig sind, um Unfälle am Morgen zu vermeiden. Die schnelle Reaktion der Beamten hat dazu beigetragen, dass diese Fahrerin nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug weiter zu nutzen.

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Wachenloses Auto in St. Gallen und weitere Festnahmen

Einen weiteren Vorfall gab es in der Stadt St. Gallen. Dort wurde ein Autofahrer von 38 Jahren identifiziert, der sein Fahrzeug in Schlangenlinien lenkte und damit den Verkehr gefährdete. Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen wurde alarmiert und konnte das Fahrzeug kurze Zeit später am Rastplatz Wildhus feststellen. Beim näheren Hinsehen stellten die Beamten fest, dass der Mann schlief. Dieser Vorfall ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Müdigkeit am Steuer eine ebenso große Gefahr darstellt wie Alkohol. Das Eindrehen der Fahrt ist hier nicht möglich, da der Fahrer bewusstlos war. Es handelt sich dabei um eine ernste Verstoss gegen die Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr.

Am Sonntagmorgen setzte die Reihe der Kontrollen ihre Intensität fort. Kurz vor 6 Uhr wurde an der Rheinstrasse in Buchs ein 51-jähriger Autofahrer angehalten. Auch bei ihm wurde ein angetrunkener Zustand festgestellt. Die Kantonspolizei reagierte prompt und untersagte ihm die Weiterfahrt für mehrere Stunden. Dieser Vorfall unterstreicht, dass die Kontrollen über das gesamte Wochenende hinweg gleichmäßig verteilt waren und keine Lücken aufwiesen. Die strikte Anwendung der Regeln zeigt, dass die Polizei keine Rücksicht auf vermeintliche Sonderfälle nimmt.

Kontrollen in Altenrhein schließen den Zeitraum ab

Kurz nach 7 Uhr am Sonntagmorgen hielt eine weitere Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen an der Dorfstraße in Altenrhein einen 32-jährigen Autofahrer an. Bei ihm wurde ebenfalls ein zu hoher Alkoholwert festgestellt. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt für mehrere Stunden. Mit dieser Festnahme wurde die siebte Kontrolle des Wochenendes abgeschlossen. Die Gesamtbilanz zeigt ein deutliches Muster: Alkohol am Steuer wird in der Region St. Gallen konsequent geahndet. Die betroffenen Fahrer waren unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Orten gekommen, was die breite Streuung dieser Verstöße verdeutlicht. Die Maßnahmen reichten vom Fahrverbot bis zum Führerscheinentzug.

Die Kantonspolizei St. Gallen betont nach diesen Vorfällen die Wichtigkeit von Nüchternheit am Steuer. Es bleibt festzuhalten, dass alle sieben Festnahmen auf klare Verstöße gegen die Verkehrsregeln zurückzuführen waren. Die Behörden hoffen, dass durch diese sichtbaren Kontrollen eine Abschreckungswirkung entsteht. Fahrer sollten sich bewusst sein, dass jede Fahrt unter Einfluss der Gefahr von Kontrollen ausgesetzt ist und dass die Folgen schwerwiegend sein können. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität, weshalb diese Maßnahmen auch in Zukunft fortgeführt werden. Die genannten Orte Flawil, Tübach, Wil, St. Gallen, Buchs und Altenrhein waren Schauplätze dieser präventiven Polizeiarbeit.