Kantonspolizei St. Gallen stoppt drei fahrunfähige Fahrzeuglenker

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen hat die Kantonspolizei St. Gallen in Niederuzwil, St. Gallenkappel und Rorschach drei Fahrzeuglenker gestoppt, die als fahrunfähig eingestuft wurden. Die Fahrer, im Alter von 88, 71 und 46 Jahren, wurden angezeigt und ihren Führerausweise zum Teil abgenommen.

In Niederuzwil, St. Gallen kappel und Rorschach SG hat die Kantonspolizei zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drei fahrunfähige Fahrzeuglenker gestoppt. Am Dienstagabend, kurz vor 19.15 Uhr, erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung, dass an der Bahnhofstrasse in Niederuzwil ein Mann mit seinem Quad stehen geblieben sei.

Beim Eintreffen der Patrouille konnte ein 88-jähriger Mann an der Verzweigung Augarten angetroffen werden, der als fahrunfähig eingestuft wurde. Knapp zwei Stunden später, kurz vor 21 Uhr, meldete eine Auskunftsperson ein auffällig fahrendes Auto auf der Rüeterswilerstrasse in St. Gallenkappel. Eine Patrouille traf einen 71-jährigen Autofahrer an, der ebenfalls als fahrunfähig eingestuft wurde und dem die Entnahme einer Blut- und Urinprobe sowie die sofortige Abnahme des Führerausweises angeordnet wurden.

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Am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 2.45 Uhr, kontrollierte eine Patrouille einen 46-jährigen Autofahrer auf der Weiherstrasse in Rorschach, der ebenfalls als fahrunfähig bewertet wurde. Alle fünf Fahrzeuglenkenden werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen angezeigt, und die zuständigen Strassenverkehrsämter prüfen die Situation.