Kantonspolizei St. Gallen: Sieben fahrunfähige oder alkoholisierte Lenker gestoppt

Die St. Galler Kantonspolizei hat in der Nacht auf Samstag sieben fahrunfähige oder alkoholisierte Lenker gestoppt. Die Kontrollen fanden zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an verschiedenen Orten statt.

Die St. Galler Kantonspolizei hat in der Nacht auf Samstag sieben fahrunfähige oder alkoholisierte Lenkerinnen und Lenker gestoppt. Die Kontrollen fanden zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an verschiedenen Orten statt, darunter auf der A13 bei Mels, in Rapperswil-Jona, Uznach, Balgach und Diepoldsau.

Der höchste Atemalkoholwert wurde mit 0.85 mg/l bei einem 40-jährigen Autofahrer in Balgach gemessen. Zwei weitere Personen, eine 41-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, wurden als fahrunfähig eingestuft. Sie mussten eine Blut- und Urinprobe abgeben und ebenfalls ihre Führerausweise abgeben. Einem 46-jährigen Mann wurde zudem der ausländische Führerausweis für die Schweiz aberkannt.

Einer 30-jährigen Frau wurde ein mehrstündiges Fahrverbot aufgelegt. Alle sieben Personen werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Die zuständigen Behörden prüfen administrative Massnahmen. Insgesamt gab es in der Schweiz in den letzten Jahren einen Anstieg der Verkehrsunfälle, die durch Alkohol oder Drogen verursacht wurden.

Die Polizei und die Behörden arbeiten daher gemeinsam daran, die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern. Es gibt jedoch auch Hoffnung, dass die Zahl der Verkehrsunfälle in Zukunft sinkt, wenn die Menschen sich bewusst machen, wie gefährlich Alkohol und Drogen auf der Straße sein können





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