Im Raum St. Gallen wurden in einer kurzen Nacht fünf Personen wegen Alkoholkonsum am Steuer kontrolliert. Die Kantonspolizei St. Gallen nimmt Führerausweise sofort weg.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am frühen Freitagabend und über die Nacht hinweg mehrere Verkehrsteilnehmer festgenommen, die unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer erwischt wurden. In fünf separaten Vorfällen im Kanton St. Gallen wurden Alkoholwerte gemessen, die deutlich über dem gesetzlichen Limit lagen. Die Konsequenz für alle beteiligten Fahrer war identisch: Der sofortige Entzug des Führerausweises.

Unfall in Wil und Kontrollen am Freitagabend

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagabend kurz vor 19:20 Uhr auf der Georg-Renner-Strasse in Wil. Ein Lastwagen und ein Auto prallten dort aufeinander, als das Auto den Lkw auffuhr. Der Unfallgeschah in der Höhe der Einmündung zur Rain-Strasse. Zum Glück wurde bei diesem Zusammenstoß niemand verletzt, though an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

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Bei der nachfolgenden Kontrolle des 50-jährigen Lastwagenchauffeurs ergab eine beweissichere Atemalkoholprobe einen Wert von 0,53 mg/l. Aufgrund dieses Werts nahm die Polizei dem Fahrer den Führerausweis auf der Stelle ab. Die Kantonspolizei St. Gallen klärt den genauen Unfallhergang weiterhin ab.

Alkohol am Steuer in St. Margrethen und Sargans

Kurz vor Mitternacht, am Freitagabend gegen 23:45 Uhr, kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen auf der Schutzmühle-Strasse in St. Margrethen einen 41-jährigen Autofahrer. Eine Atemalkoholprobe ergab für diesen Mann einen Wert von 0,55 mg/l. Auch hier wurde der Führerausweis sofort entzogen.

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Praktisch zur gleichen Zeit, kurz nach Mitternacht am Samstag, wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise in Sargans gemeldet. Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen konnte das Auto an der St. Galler-Strasse anhalten. Der 48-jährige Fahrer unterzog sich einer beweissicheren Atemalkoholprobe, die einen Wert von 0,65 mg/l anzeigte. Seine Fahrerlaubnis wurde ebenfalls sofort entzogen.

Verdachtsmomente in Flawil und Widnau

Unmittelbar danach führte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen auf der St. Galler-Strasse in Flawil eine Kontrolle an einem 49-jährigen Autofahrer durch. Die Atemalkoholmessungen ergaben einen zu hohen Wert. Im Gegensatz zu den anderen Fällen erhielt der Mann in Flawil ein mehrstündiges Fahrverbot auferlegt, anstatt den Führerausweis sofort zu verlieren.

Kurz nach 02:40 Uhr bemerkte eine weitere Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen auf der Birken-Strasse in Widnau ein Auto mit unsicherer Fahrweise. Bei der folgenden Kontrolle wurde beim 39-jährigen Fahrer eine beweissichere Atemalkoholprobe durchgeführt. Der gemessene Wert lag bei 0,78 mg/l. Dieser Fahrer verlor ebenfalls auf der Stelle seinen Führerausweis.

Ascher Fahrstil auf der A13 bei Mels

Ein weiterer Vorfall ereignete sich kurz nach 03:30 Uhr, als der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen ein Auto auf dem Pannenstreifen der Autobahn A13 bei Mels in Fahrtrichtung Zürich gemeldet wurde. Die zur Kontrolle herbeigerufene Patrouille stellte dort einen 42-jährigen Mann fest, der auf dem Fahrersitz schlief.

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Da der Mann als fahrunfähig eingestuft wurde, musste er eine Blut- und Urinprobe abgeben. Sein ausländischer Führerausweis wurde ihm für die Schweiz aberkannt. Dies stellt eine schwerwiegende Maßnahme dar, die ihm die Fortsetzung der Fahrten in der Schweiz untersagt.

Warnung der BFU vor Alkohol am Steuer

Schon kleine Mengen Alkohol können Aufmerksamkeit, Sehvermögen und Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Aus diesem Grund empfiehlt die BFU, dass jeder, der ein Fahrzeug führt, vollständig auf Alkohol verzichtet. Wer bereits getrunken hat, sollte das Fahrzeug stehen lassen und stattdessen öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi nutzen.

Diese strikte Linie der Kantonspolizei St. Gallen unterstreicht die Bedeutung der Verkehrssicherheit. Die genannten Unternehmen wie M-Guard GmbH, GB-TEC Schweiz GmbH, Autohilfe Nadig AG, Bär Reinigungsservice und Extremclean unterstützen solche Sicherheitsinitiativen indirekt durch ihre Dienste in der Ostschweiz.