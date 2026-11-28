Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Wochenende in Wil, St. Margrethen, Sargans, Flawil und Widnau fünf Fahrer wegen Alkoholkonsum am Steuer festgehalten und den Führerausweis eingezogen.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat an einem Wochenende im Ostschweizer Raum strenge Kontrollen durchgeführt, bei denen fünf Verkehrsteilnehmende wegen Fahruntüchtigkeit durch Alkohol festgehalten wurden. Die Massnahmen erstreckten sich auf die Standorte Wil, St. Margrethen, Sargans, Flawil, Widnau sowie auf den Autobahnabschnitt A13 bei Mels. Im Verlauf der Kontrollen am Freitag und Samstag wurden bei mehreren Männern Atemalkoholwerte gemessen, die deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten lagen. Zudem wurde bei der Aufklärung eines Verkehrsunfalls in Wil ein weiterer erhöhter Alkoholwert festgestellt, der zur sofortigen Entziehung der Fahrberechtigung führte.

Schwerer Unfall in Wil mit sofortigem Führerausweis-Entzug

Am Freitagabend, genauer um kurz vor 19:20 Uhr, meldete der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen einen Auffahrunfall in Wil. Der Zwischenfall ereignete sich auf der Georg-Renner-Strasse in der Höhe der Einmündung zur Rainstrasse. Bei dem Unfall waren ein Lastwagen und ein Pkw beteiligt. Zum Glück wurde niemand bei dem Zusammenstoß verletzt, jedoch entstanden Schäden an den Fahrzeugen. Bei der Kontrolle des 50-jährigen Lastwagenchauffeurs führte die Kantonspolizei eine beweissichere Atemalkoholprobe durch. Das Ergebnis lag bei 0,53 mg/l. Aufgrund dieses Wertes wurde dem Fahrer der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Die Kantonspolizei St. Gallen klärt den genauen Unfallhergang weiterhin auf.

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Kontrollen in St. Margrethen und Sargans ziehen weitere Sanktionen nach sich

Kurz nach 23:45 Uhr am selben Freitagabend führte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen auf der Schutzmühlestrasse in St. Margrethen eine Verkehrskontrolle durch. Der 41-jährige Autofahrer unterzog sich einer beweissicheren Atemalkoholprobe, die einen Wert von 0,55 mg/l ergab. Auch diesem Mann wurde der Führerausweis umgehend entzogen. In der Nacht zum Samstag, kurz nach Mitternacht, registrierte die Leitstelle in St. Gallen einen Pkw mit unsicherer Fahrweise in Sargans. Eine Streife der Kantonspolizei St. Gallen konnte das Fahrzeug an der St. Gallerstrasse stellen und den 48-jährigen Lenker kontrollieren. Die Atemalkoholprobe ergab hier einen Wert von 0,65 mg/l, was ebenfalls zur sofortigen Aberkennung des Führerausweises führte.

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Weiterer Verstoß in Flawil und schwerwiegende Drogenspurenermittlung in Widnau

Praktisch zur gleichen Zeit wie die Kontrolle in Sargans griff eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen in Flawil ein. Auf der St. Gallerstrasse kontrollierte die Streife einen 49-jährigen Autofahrer. Die durchgeführten Atemalkoholmessungen zeigten einen zu hohen Wert an, was dem Mann die weitere Fahrt unmöglich machte. Am frühen Morgen des Samstags, nach 02:40 Uhr, bemerkte eine weitere Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen auf der Birkenstrasse in Widnau ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise. Bei der folgenden Kontrolle des 39-jährigen Autofahrers wurde eine beweissichere Atemalkoholprobe durchgeführt, die einen Wert von 0,78 mg/l ergab. Dieser Fahrer, der einen ausländischen Führerausweis besitzt, wurde zudem mit Drogen spurenhalber kontrolliert. Sein ausländischer Führerausweis wurde für die Schweiz aberkannt.

Behörden prüfen weitere administrative Massnahmen gegen die Täter

Zusätzlich zu den fünf bereits genannten Fällen wurde im Rahmen einer Unfallaufnahme ein weiterer Verkehrsteilnehmender kontrolliert, bei dem ein zu hoher Atemalkoholwert festgestellt wurde. Alle fehlbaren Verkehrsteilnehmenden wurden von der Kantonspolizei St. Gallen bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Neben den strafrechtlichen Verfahren prüfen die zuständigen Strassenverkehrsämter weitere administrative Massnahmen. Die Massnahmen in Wil, St. Margrethen, Sargans, Flawil, Widnau und auf der A13 bei Mels unterstreichen die strikte Durchsetzung der Verkehrsregeln im Kanton St. Gallen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten und Unfälle durch Alkohol und Drogen zu verhindern.