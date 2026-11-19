Von klassischen Motorradpatrouillen bis hin zu 76 Elektrofahrzeugen: Die Kantonspolizei St. Gallen stellt ihre Ausrüstung 2025 auf 323 Fahrzeuge modernisiert dar und betont die Anpassung an veränderte Verkehrssicherheit.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat ihre Ausstattung über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich modernisiert, um den wachsenden Anforderungen des motorisierten Verkehrs gerecht zu werden. Das Staatsarchiv des Kantons St. Gallen dokumentiert diese Entwicklung, die ab den 1960er Jahren rasant an Fahrt aufnahm, als immer mehr Menschen motorisiert unterwegs waren und das Strassennetz laufend ausgebaut wurde. Mit den ersten Autobahnteilstücken im Kanton ab 1962 wuchsen auch die Anforderungen an die Verkehrspolizei drastisch an.

Technische Meilensteine der Motorradstreife

Die zuverlässigeren BMW-Motorräder ersetzten in dieser Phase ältere Modelle und bildeten das Rückgrat der mobilen Einsatzkräfte. Mitte der 1960er-Jahre kam eine wichtige technische Neuerung hinzu, die die Effizienz der Arbeit erheblich steigerte: Kleinfunkgeräte. Sie ermöglichten es den Motorradpatrouillen, unterwegs besser mit anderen Polizeikräften in Verbindung zu bleiben und markierten einen wichtigen Fortschritt für die Koordination von Einsätzen.

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Fleeting Fahrzeugflotte und Elektromobilität

2025 standen der Kantonspolizei St. Gallen insgesamt 323 Fahrzeuge zur Verfügung, die sich in einer modernen Mischung aus konventionellen und umweltfreundlichen Antrieben aufteilen. Die aktuelle Flotte umfasst 12 Polizeimotorräder für die flexible Streifentätigkeit und 76 Elektrofahrzeuge, die den Anteil der emissionsmobilen Einsatzmittel signifikant erhöhen. Diese Zahlen spiegeln die strategische Ausrichtung der Behörde wider, die sich an die ökologischen und logistischen Erfordernisse des modernen Justiz- und Sicherheitswesens anpasst.

Kontinuität im Einsatz und PersonalSchutz

Was sich über all die Jahre nicht verändert hat, ist der Zweck dahinter. Die Fahrzeuge sind Arbeitsmittel, damit wir dort helfen können, wo wir gebraucht werden. Und weil sich die Bedürfnisse der Bevölkerung verändern, entwickelt sich auch unsere Ausrüstung laufend weiter. Diese Philosophie verbindet die historische Mission mit der aktuellen Realität: Trotz technologischer Sprünge bleibt der Kernauftrag die direkte Unterstützung der Bevölkerung und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit.

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Sicherheitsrisiken und BFU-Empfehlungen

Motorräder werden wegen ihrer schmalen Silhouette besonders an Kreuzungen und Einmündungen leicht übersehen. Die BFU empfiehlt deshalb, vorausschauend zu fahren und jederzeit mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmender zu rechnen. Blickkontakt und Bremsbereitschaft helfen, auf kritische Situationen zu reagieren. Diese Ratschläge sind besonders relevant für die Nutzer der 12 Motorräder, die nach wie vor eine zentrale Rolle in der Verkehrskontrolle spielen.

Pflichtschutz und Assistenzsysteme

Tragen Sie einen gut sitzenden Helm, Motorradjacke und -hose, Handschuhe und Motorradstiefel. Das gilt auch für kurze Strecken und bei warmem Wetter. Die vollständige Einhaltung dieser Schutzkleidungsvorschriften ist unerlässlich, um das Risiko von Verletzungen im Ernstfall zu minimieren. Zusätzlich werden Assistenzenysteme berücksichtigt, die in den modernen Einsatzfahrzeugen verbaut sind, um die Reaktionszeiten zu verkürzen und die Unfallvermeidung durch technische Hilfsmittel zu unterstützen.