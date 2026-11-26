Die Kantonspolizei St.Gallen erinnert an die ersten Polizistinnen ab 1971 und zeigt, wie jung die Gleichstellung im Arbeitsleben ist. Das Gleichstellungsgesetz trat am 1. Juli 1981 in Kraft.

Die Kantonspolizei St.Gallen hat an die Anfänge ihrer weiblichen Belegschaft erinnert. Als im Jahr 1971 die ersten drei Frauen in das Korps eintraten, durften sie noch keine Polizeiautos lenken. Die Kantonspolizei zeigt mit einem historischen Foto, wie kurz der Weg zur Gleichstellung in der Polizeiarbeit tatsächlich ist.

Die Kantonspolizei verbindet diesen Rückblick mit einer grundsätzlichen Frage. Sie will zeigen, wie jung manche Errungenschaften der Gleichstellung noch sind und warum das Thema auch heute relevant bleibt. Der Rückblick umfasst die Zeit von 1971 bis in die Gegenwart.

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Frauen fuhren 1971 noch mit dem Zug

Die ersten drei Frauen im Korps der Kantonspolizei St.Gallen konnten 1971 keine Polizeiautos steuern. Für auswärtige Einvernahmen reisten sie deshalb mit dem Zug an. Dabei führten sie ihre tragbaren Schreibmaschinen mit sich.

Das Bild eines Patrouillenwagens zeigt die Situation etwa um 1976. Vermutlich handelt es sich um einen Fiat 124 mit der damals üblichen schwarzen Folierung. An dessen Steuer nahmen die ersten St.Galler Polizistinnen Platz. Die Kantonspolizei formuliert dies bewusst vorsichtig, da die genaue Zuordnung des Fahrzeugs im Quelltext nur vermutet wird.

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Der Unterschied zwischen 1971 und 1976 macht sichtbar, wie schnell sich die Arbeitsrealität im Korps veränderte. Aus Frauen, die auf den Zug angewiesen waren, wurden Beamtinnen, die selbst am Steuer eines Einsatzfahrzeugs saßen. Die Kantonspolizei nutzt diese Entwicklung als Beispiel dafür, dass Gleichstellung im Berufsalltag schrittweise erkämpft wurde.

Gleichstellungsgesetz gilt seit 1981

Das Gleichstellungsgesetz trat am 1. Juli 1981 in Kraft. Es gilt sowohl für öffentliche als auch für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse. Der Schutz im Arbeitsleben bezieht sich damit ausdrücklich nicht nur auf den Lohn.

Das Gesetz erfasst unter anderem die Anstellung, die Weiterbildung, die Beförderung und die Kündigung. Ebenfalls geschützt ist die Situation bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Damit gehören auch berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zum Kern der Gleichstellung.

Die Kantonspolizei verweist im Zusammenhang mit dem Jahr 1981 auf den Titel Gleichberechtigung in der Verfassung. Dieser Verweis ordnet das Gesetz in den größeren Rahmen der Gleichberechtigung ein. Die Verbindung zwischen Verfassungsnorm und konkretem Arbeitsrecht zeigt, dass Gleichstellung sowohl rechtlich verankert als auch im Alltag umgesetzt werden muss.

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Was der Rückblick für heute bedeutet

Die Kantonspolizei St.Gallen zieht aus dem Rückblick den Schluss, dass Gleichstellung auch heute wichtig bleibt. Seit 1971 hat sich nach ihrer Darstellung vieles verändert. Gerade deshalb lohnt sich der Blick zurück auf die ersten Schritte.

Für Beschäftigte bedeutet das Gleichstellungsgesetz konkrete Ansprüche bei Anstellung, Weiterbildung, Beförderung und Kündigung. Arbeitgebende in öffentlichen und privaten Betrieben sind an diese Vorgaben gebunden. Der Rückblick der Kantonspolizei erinnert daran, dass diese Regeln erst seit wenigen Jahrzehnten bestehen.

Die Kantonspolizei St.Gallen hat in ihrem Beitrag keine weiteren Termine oder nächsten Schritte genannt. Der Text dient als Erinnerung an die Geschichte der Polizistinnen und an die rechtliche Entwicklung der Gleichstellung in der Schweiz.