Kantonspolizei Solothurn verhaftet mutmaßlichen Bankräuber: Zwei Raiffeisenbank-Überfälle im Fokus

Die Kantonspolizei Solothurn hat einen 27‑jährigen Kroaten festgenommen, dem die Überfälle auf die Raiffeisenbanken in Lostorf und Erlinsbach zugeschrieben werden. Die Ermittlungen laufen, der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Kantonspolizei Solothurn hat im Zuge einer groß angelegten Ermittlungsaktion einen 27‑jährigen kroatischen Staatsbürger festgenommen, dem die mutmaßlichen Überfälle auf zwei Raiffeisenbanken in der Region zugeschrieben werden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Solothuen, die am Dienstag eine Medienmitteilung veröffentlichte, befindet sich der Verdächtige seit seiner Verhaftung in Untersuchungshaft. Die Behörden betonten ausdrücklich, dass die Strafuntersuchung noch nicht abgeschlossen sei und die Ermittlungen weiterhin im Gange seien. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt nach schweizerischem Recht die Unschuldsvermutung. Der erste Vorfall ereignete sich am 10.

Dezember 2025 in der Raiffeisenbank in Lostorf. Ein bislang unbekannter Mann betrat den Schalterraum, bedrohte das Personal mit einer Schusswaffe und forderte mehrere tausend Franken. Nach der Übergabe des Geldes gelang ihm die Flucht aus dem Gebäude, wobei er offenbar Spuren am Tatort hinterließ, die den Ermittlern später Hinweise lieferten. Der zweite Überfall folgte am 6.

Februar 2026 in der Raiffeisenbank in Erlinsbach. Auch hier nutzte der Täter eine Schusswaffe, um die Angestellten zu bedrohen, bevor er den angeforderten Betrag erlangte und das Objekt verließ. Beide Taten weisen ein hohes Maß an Planung und Gewaltbereitschaft auf, was die Behörden zu der Annahme veranlasst hat, dass es sich um dieselbe Person handeln könnte. Im Rahmen der Ermittlungsarbeit haben Polizei und Staatsanwaltschaft umfangreiche forensische Analysen durchgeführt, Zeugenbefragungen vorgenommen und Videoaufnahmen aus den betroffenen Banken ausgewertet.

Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Tatwerkzeug - eine halbautomatische Pistole - in beiden Fällen identisch war. Zudem wurden ähnliche Schuhabdrücke an den Tatorten gefunden, die mit den Schuhen des Festgenommenen in Verbindung stehen könnten. Die Kantonspolizei arbeitet derzeit eng mit den Ermittlungsbehörden des benachbarten Kantons sowie mit internationalen Partnern zusammen, um mögliche Verbindungen zu anderen Bankräubern im europäischen Raum auszuschließen. Der Beschuldigte wurde bislang nicht öffentlich benannt, um seine Rechte im laufenden Verfahren zu wahren.

Die Staatsanwaltschaft hat betont, dass die Vernehmungen noch nicht abgeschlossen seien und weitere Informationen in den kommenden Wochen erwartet werden. Die Bevölkerung wird aufgefordert, etwaige Beobachtungen, die mit den Vorfällen in Verbindung stehen könnten, unverzüglich der Polizei zu melden, um die Aufklärung der Taten zu unterstützen. Die Ereignisse haben in der Region für Besorgnis gesorgt, insbesondere weil Raiffeisenbanken als wichtige Finanzinstitute im Kanton Solothurn gelten und bislang nur selten Ziel von Gewaltverbrechen wurden.

Vertreter der betroffenen Banken haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärt, dass sämtliche Sicherheitsmaßnahmen nach den Übergriffen überprüft und verstärkt werden. Zusätzlich wurde ein Krisenmanagementteam eingesetzt, um die betroffenen Kunden zu informieren und eventuelle finanzielle Schäden zu kompensieren. Der Vorfall hat zudem eine breitere Diskussion über die Sicherheitslage in Schweizer Banken ausgelöst, wobei Fachleute fordern, dass verstärkt in moderne Überwachungstechnologien und Schulungen für das Personal investiert werden soll, um ähnliche Vorfälle zukünftig zu verhindern





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