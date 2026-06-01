Kantonspolizei Schwyz unterstützt erfolgreich SlowUp Schwyz

Die Kantonspolizei Schwyz war beim diesjährigen SlowUp Schwyz erfolgreich im Einsatz und trug zu einem reibungslosen Ablauf bei. Neben dem Sicherheitseinsatz freute sich das Team über viele Begegnungen und Gespräche mit der Bevölkerung.

Die Kantonspolizei Schwyz war beim diesjährigen SlowUp Schwyz entlang der Strecke im Einsatz und trug zu einem reibungslosen Ablauf bei. Neben dem Sicherheitseinsatz freute sich das Team über viele Begegnungen und Gespräche mit der Bevölkerung - genau solche Momente machen den SlowUp zu einem besonderen Anlass.

Der slowUp Schwyz ist ein autofreier Erlebnistag, bei dem ein rund 30 Kilometer langer Rundkurs von Steinen über Seewen und Ibach bis nach Brunnen, Lauerz und Goldau exklusiv für den Langsamverkehr freigegeben wird. Ob mit dem Velo, E-Bike, auf Rollerblades oder zu Fuss - alle sind eingeladen, die Strecke in ihrem eigenen Tempo zu geniessen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Entlang der Strecke sorgen Vereine und Sponsoren in fünf Villages für Verpflegung, Unterhaltung und ein vielseitiges Rahmenprogramm.

Der slowUp Schwyz ist ein beliebter Anlass für die Einwohner und Besucher des Kantons Schwyz, um gemeinsam Zeit zu genießen und die Natur zu erleben. Die Veranstaltung findet jährlich statt und ist ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens im Kanton Schwyz. Die Kantonspolizei Schwyz ist ein wichtiger Partner bei der Organisation und Durchführung des slowUp Schwyz und trägt durch ihre Präsenz an der Strecke dazu bei, dass die Veranstaltung reibungslos verläuft





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