Kantonspolizei: Projekt Nuovo Futuro eröffnet Mädchen Berufsperspektiven

Am 12. November besuchten 24 Schülerinnen die Kantonspolizei im Rahmen von Nuovo Futuro. Das Projekt fördert den Perspektivenwechsel und breitet traditionelle Rollenbilder im Berufswahlprozess aus.

Am Donnerstag, dem 12. November, verbrachten 24 Schülerinnen der Sekundarstufe I einen vollständigen Tag bei den Beamten der Kantonspolizei. Dieser Besuch war fest eingebettet in das Projekt " Nuovo Futuro", das darauf abzielt, den traditionellen Blick auf Berufe zu erweitern und neue Perspektiven zu eröffnen. Die Teilnehmerinnen erhielten dabei die Möglichkeit, den Arbeitsalltag hinter den Kulissen der Sicherheitsbehörden aus einer ungewohnten Perspektive zu beobachten.

Projekt Nuovo Futuro erweitert Berufsbilder

Das Projekt "Nuovo Futuro" ist speziell darauf ausgerichtet, Mädchen und Jungen zu einem Perspektivenwechsel zu bewegen. Es soll dabei helfen, Berufe und Arbeitsbereiche kennenzulernen, die außerhalb traditioneller Rollenbilder liegen. Durch die Begleitung an einen Arbeitsplatz oder die Teilnahme an speziellen Angeboten erhalten die Jugendlichen Einblicke in Tätigkeiten, die sie bei der eigenen Berufswahl möglicherweise bisher nicht in Betracht gezogen hätten. Das Ziel ist es, dass persönliche Interessen und individuelle Fähigkeiten den Blick auf die berufliche Zukunft prägen, anstatt sich nur an bestehenden Klischees zu orientieren.

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Struktur und Ziele des Schulprojekttags

Der Projekttag findet jedes Jahr am zweiten Donnerstag im November statt und bietet eine strukturierte Möglichkeit für Jugendliche, verschiedene Karrierewege zu erkunden. Die Kantonspolizei nutzte diesen Termin, um den Schülerinnen die vielfältigen Aufgabenbereiche der Polizei näher zu bringen. Dabei ging es nicht nur um die klassische Strafverfolgung, sondern auch um die technischen und organisatorischen Aspekte der Polizeiarbeit. Die Schülerinnen konnten sehen, wie modern Polizeiarbeit aussieht und welche Fähigkeiten für den Einsatz in diesem sensiblen Bereich erforderlich sind. Diese direkte Konfrontation mit der Realität im Beruf hilft dabei, Vorurteile abzubauen und ein realistischeres Bild der verfügbaren Jobs zu zeichnen.

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Persönliche Interessen lenken die Berufswahl

Ein zentrales Element von "Nuovo Futuro" ist die Fokussierung auf die persönlichen Stärken der Teilnehmenden. Anstatt sich nur für Berufe zu entscheiden, die gesellschaftlich als passend für ein bestimmtes Geschlecht gelten, sollen die Schülerinnen ihre eigenen Kompetenzen in den Vordergrund stellen. Durch den Besuch bei der Kantonspolizei lernten die Mädchen beispielsweise, dass Sicherheitsaufgaben technisches Know-how und strategisches Denken erfordern. Dies zeigt, dass Polizeiarbeit ein dynamisches Feld ist, das sowohl soziale als auch technische Fähigkeiten integriert. Die Erfahrungen vom 12. November sollen dazu beitragen, dass die Schülerinnen ihre zukünftigen Entscheidungen eher an ihren tatsächlichen Neigungen und Talenten ausrichten, als an externen Erwartungen.

Auswirkungen auf die künftige Berufswahl

Der Besuch bei der Kantonspolizei hat den Schülerinnen gezeigt, dass der Bereich der Sicherheit viele verschiedene Facetten hat. Sie erkannten, dass der Beruf der Polizei nicht nur körperliche Eignung, sondern auch kommunikative und rechtliche Kenntnisse erfordert. Solche Einblicke sind wertvoll, da sie helfen, die eigene Berufswahl fundierter zu treffen. Für die 24 teilnehmenden Schülerinnen bedeutete der Tag, dass sie potenzielle Karrierewege entdeckt haben, von denen sie zuvor möglicherweise gar nicht wussten, dass sie existieren. Der Projekttag dient somit als Katalysator für eine offenere und informiertere Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft. Die Erfahrungen aus diesem Tag können langfristig dazu beitragen, dass sich mehr Mädchen für MINT-Berufe und Sicherheitsberufe interessieren und diese Bereiche dadurch diverser werden.