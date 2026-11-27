Von 2. bis 13. November 2026 führte die Kantonspolizei Glarus die Aktion Toter Winkel durch. 833 Schülerinnen und Schüler lernten die Gefahren im Strassenverkehr durch praktischen Unterricht kennen.

Vom 2. bis 13. November 2026 führte die Kantonspolizei Glarus gemeinsam mit den Schulleitungen der Gemeinde Glarus Nord und der Fahrschule Landolt die Aktion Toter Winkel durch. Diese wiederkehrende Kampagne zielte darauf ab, die Verkehrssicherheit für jüngere Bevölkerungsgruppen zu stärken, indem konkrete Gefahrensituationen im Straßenverkehr verdeutlicht wurden. Im Zentrum standen dabei die unsichtbaren Bereiche rund um große Nutzfahrzeuge, die für Lenkende oft nicht einsehbar sind.

Praxisnahe Sensibilisierung im Straßenverkehr

Während insgesamt 46 Lektionen an sieben Tagen wurden 833 Schülerinnen und Schüler anhand eines Lastwagens für die Gefahren des toten Winkels sensibilisiert. Die didaktische Aufbereitung erfolgte durch eine unmittelbare Erfahrung, bei der die Kinder die begrenzten Sichtfelder von Lkw-Fahrern nachvollziehen konnten. Dazu wurden die toten Winkel mit Pylonen rund um den Lastwagen sichtbar gemacht, um die unsichtbaren Zonen physisch erfahrbar zu machen.

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Die Schülerinnen und Schüler lernten, weshalb es wichtig ist, Blickkontakt mit der lenkenden Person zu suchen und ausreichend seitlichen Abstand zu halten. Diese Maßnahmen gelten sowohl für Fußgängerinnen und Fußgänger als auch für Velofahrende. Ein besonders wichtiges Sicherheitselement wurde vermittelt: Wer mit dem Velo unterwegs ist, sollte stets hinter einem Lastwagen anhalten und sich niemals seitlich daneben positionieren, da dies lebensgefährlich sein kann.

Erkenntnisse aus der Fahrerkabine

Anschließend durften die Kinder im Führerhaus Platz nehmen und selbst feststellen, welche Bereiche aus der Fahrerkabine sichtbar sind und welche nicht. Diese immersive Erfahrung verdeutlichte, dass trotz moderner Technik mit zusätzlichen Spiegeln und Kameras weiterhin tote Winkel bestehen. Die Technologie kann die menschlichen Sichtbeschränkungen am Fahrzeug nicht vollständig kompensieren, weshalb Vorsicht und Abstand bleiben entscheidend.

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Es wurde herausgearbeitet, dass tote Winkel nicht nur bei Lastwagen, sondern auch bei Personenwagen, Lieferwagen und Bussen existieren. Umso wichtiger ist es, dass alle Verkehrsteilnehmenden aufmerksam sind, ausreichend Abstand halten und Rücksicht aufeinander nehmen. Mit der Aktion soll das Bewusstsein für diese Gefahren gestärkt und damit Unfällen im Straßenverkehr vorgebeugt werden.

Danksagung und Unterstützung vor Ort

Ein besonderer Dank gilt der Fahrschule Landolt in Näfels, die während der gesamten Aktionsdauer ihren Lastwagen sowie einen Chauffeur unentgeltlich zur Verfügung stellte. Diese Kooperation war essenziell, um den realistischen Praxisteil der Aktion überhaupt durchführen zu können. Ohne die Bereitstellung des spezifischen Fahrzeugs und des fachkundigen Personals wären die anschaulichen Demonstrationen nicht möglich gewesen.

Die Fahrschule Landolt trägt somit aktiv zur Unfallprävention bei, indem sie ihr Know-how und ihre Ressourcen für Bildungsprojekte einbringt. Solche öffentlichen-private Partnerschaften zeigen, wie effektiv Verkehrserziehung durch praktische Unterstützung der lokalen Wirtschaft gestaltet werden kann. Die Freiwilligkeit der Beteiligung unterstreicht das hohe Engagement für die Sicherheit in der Region Glarus.

Bedeutung von Übung und geeigneter Ausrüstung

Verkehrssicherheit beginnt mit Übung und passender Ausrüstung, da geradeaus fahren zu können im Straßenverkehr allein noch nicht ausreicht. Kinder müssen gleichzeitig beobachten, bremsen und auf andere reagieren, was hohe kognitive und motorische Anforderungen stellt. Die BFU empfiehlt deshalb, zuerst abseits der Straße zu üben und die Anforderungen schrittweise zu steigern, um die Kompetenzen der jungen Verkehrsteilnehmer zu festigen.

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Zusätzlich zu den fahrerischen Fähigkeiten sind visuelle Merkmale entscheidend für die Erkennbarkeit im Verkehr. Helle Kleidung, leuchtende Farben, Reflektoren und funktionierende Lichter helfen, früher erkannt zu werden. Diese Maßnahmen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Fußgänger und Radfahrer von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig wahrgenommen werden, was insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen oder abends von großer Bedeutung ist.