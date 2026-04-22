Kantonspolizei Bern modernisiert Rekrutierungsprozess durch wegfallende Hürden und Flexibilisierung

Die Kantonspolizei Bern stellt ihr Bewerbungsverfahren um. Mit dem Wegfall von festen Fristen, einer Vereinfachung der Prüfungsfächer und einer Beschleunigung des Auswahlprozesses will die Behörde auf die schwierige Rekrutierungslage reagieren.

Die Kantonspolizei Bern leitet eine umfassende Reform ihres Rekrutierung sprozesses ein, um den wachsenden Herausforderungen bei der Personalgewinnung aktiv zu begegnen. Ab dem 1. Juli 2026 wird das bisherige starre System, das auf festen Bewerbungsfristen basierte, durch eine ganzjährige Bewerbungsmöglichkeit ersetzt.

Dieser strategische Schritt soll nicht nur den administrativen Druck auf die Verantwortlichen verringern, sondern auch potenziellen Interessenten eine flexiblere Lebensplanung ermöglichen. Der Rekrutierungsleiter Marco Blaser erläuterte hierzu, dass die bisherige Praxis der Stichtage regelmäßig zu enormen Arbeitsspitzen geführt habe. An manchen Tagen mussten bis zu 100 Bewerber zeitgleich geprüft und die Ergebnisse in kürzester Zeit ausgewertet werden, was die interne Organisation massiv belastete. Durch die Öffnung für eine kontinuierliche Bewerbungsphase soll die Effizienz gesteigert und die Qualität der Auswahlverfahren langfristig gesichert werden. Ein weiterer zentraler Aspekt der Reform ist die Vereinfachung des inhaltlichen Prüfungsaufbaus sowie die Beschleunigung der Entscheidungsprozesse. Die Kantonspolizei hat beschlossen, die Fächer Allgemeinwissen und Französisch aus dem Prüfungskatalog der Polizeischule zu streichen. Besonders die mündliche Französischprüfung wurde in der Vergangenheit von vielen Bewerbenden als übermäßige Barriere wahrgenommen. Die Leitung betont jedoch, dass diese Änderung keinesfalls eine Abkehr von der Mehrsprachigkeit bedeutet. Stattdessen soll die französische Sprache in der späteren Ausbildung innerhalb des Korps durch gezielte Maßnahmen wie den Austausch mit französischsprachigen Kollegen oder zweisprachige Fortbildungsveranstaltungen intensiv gefördert werden. Diese methodische Anpassung zielt darauf ab, talentierte Personen zu gewinnen, die aufgrund formaler Hürden bisher von einer Bewerbung absahen, während die notwendige Sprachkompetenz nun prozessbegleitend erworben wird. Das Auswahlverfahren selbst wird durch eine neue Abfolge gestrafft. Künftig werden Assessments unmittelbar nach der ersten Aufnahmeprüfung durchgeführt, was die Zeitspanne bis zu einer ersten Rückmeldung deutlich verkürzt. Bewerbende können nach aktuellen Planungen bereits einen Monat nach dem Prüfungstermin mit einem provisorischen Bescheid rechnen, während der definitive Entscheid innerhalb von maximal zwei Monaten vorliegen soll. Diese Reform reagiert direkt auf die schwierige Rekrutierungslage der letzten Jahre, die insbesondere während der Pandemie von einem deutlichen Rückgang der Bewerberzahlen geprägt war. Angesichts der Tatsache, dass politisch neue Stellen bewilligt wurden, steigen die Anforderungen an das Rekrutierungsteam stetig. Die Modernisierung des Prozesses ist daher ein notwendiger Schritt, um den Personalbedarf langfristig zu decken und die Einsatzbereitschaft der Berner Kantonspolizei in allen Bereichen – vom Verkehrsdienst bis zum Botschaftsschutz – auch in Zukunft sicherzustellen





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