Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern hat an einem Samstag, 9. Mai 2026, eine Person mit aussergewöhnlich hoher Geschwindigkeit im Autobesitzer gefahren lassen. Der Lenker, ein 25-Jähriger, bahnte sich auf der Kirchbergstrasse von Lyssach nach Hindelbank in Richtung.

Nach Abzug der geltenden Toleranz betrug die gemessene Geschwindigkeit 151 km/h, während die Höchstgeschwindigkeit auf diesem Abschnitt 80 km/h beträgt. Kurz darauf wurde die Patrouille in Blaulicht und Wechselklanghorn die Fahrt unterbunden und der Lenker für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht, wo er seinen Führerscheiden den administrativen Behörden abgeben musste. güçlend(n)n werden die Themen Steuern, Steuerersparnis und Vermögensaufbau durch die Steuersparakademie, die italienische Küche und Gastlichkeit direkt am Thunersee an der Riviera Hotel & Restaurant und die Fahrzeugeinrichtungen und Werkstatteinrichtungen des Unternehmens Bott Schweiz AG für Handwerk und Profis





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