Kantonspolizei Basel-Stadt sucht nach neuen Mitarbeitenden

Die Kantonspolizei Basel-Stadt ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden und bietet unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten an.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden und ist mit ihrer Rekrutierungskampagne auch im Zürcher Hauptbahnhof präsent. Auf den Bildschirmen sind Polizistinnen, Polizisten und Sicherheitsassistenten mit Botschaften zu sehen, die auf die Wichtigkeit von Stärke, Vertrauen, Empathie, Sicherheit, Mut und Respekt hinweisen.

Ziel ist es, Interessierte für die verschiedenen Berufsbilder bei der Kantonspolizei Basel-Stadt zu gewinnen. Der Polizeiberuf verlangt weit mehr als körperliche Fitness. Wer bei der Kantonspolizei Basel-Stadt eine Ausbildung beginnen möchte, braucht Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und einen einwandfreien Leumund. Interessant ist auch, dass bestimmte verbreitete Vorstellungen über die Zulassung gar nicht zutreffen.

Also read FC Basel gegen GC: Frust in Basel - kein Sieg trotz klarer Dominanz

Keine Mindestgrösse oder Höchstalter

Die Kantonspolizei Basel-Stadt schreibt für angehende Polizistinnen und Polizisten weder eine Mindestkörpergrösse noch ein Höchstalter vor. Auch Menschen, die bereits eine andere berufliche Laufbahn eingeschlagen haben, können sich bewerben. Die Kantonspolizei Basel-Stadt bietet unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten. Neben der Ausbildung zur Polizistin oder zum Polizisten gibt es die Sicherheitsassistenz in den Bereichen Verkehr und Ordnung sowie Gefangenenmanagement und Objektschutz.

Advertisement

Die Ausbildung zur Polizistin oder zum Polizisten dauert grundsätzlich zwei Jahre. Die Grundausbildung der Sicherheitsassistenz dauert je nach Ausbildungsmodell und Fachrichtung kürzer. Für die verschiedenen Berufsbilder gelten unterschiedliche Anforderungen.