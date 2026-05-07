Kantonspolizei Basel-Stadt startet Kampagne gegen Velodiebstahl

Die Kantonspolizei Basel-Stadt lanciert die Kampagne «Keine Chance für Velodiebe!» und führt eine kostenlose Velovignette ein, um Fahrräder digital zu registrieren und Diebstähle zu verhindern. Mit Plakaten, Werbeboxen und Social-Media-Spots soll die Bevölkerung sensibilisiert werden.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt startet am Donnerstag die Kampagne «Keine Chance für Velodiebe! ». Ziel ist es, die Bevölkerung für das Thema Velodiebstahl zu sensibilisieren und Tipps zum Schutz des eigenen Fahrrads zu geben.

Ein zentraler Bestandteil der Kampagne ist die kostenlose Velovignette, mit der Fahrräder digital registriert werden können. Die Kampagne setzt auf eine Mischung aus analoger und digitaler Kommunikation: An 45 Standorten in der Stadt hängen Plakate, und über 60 sogenannte «Working Bicycle»-Werbeboxen ergänzen die Außenwerbung.

Zudem werden Spots in sozialen Medien und in lokalen Kinos gezeigt. Die Velovignette ist ein Aufkleber mit QR-Code, der gut sichtbar am Velorahmen angebracht wird. Über den QR-Code oder die Website können Velobesitzerinnen und Velobesitzer ihr Fahrrad eigenständig registrieren. Die Registrierung ist freiwillig und kostenlos, und es sind keine Versicherungsleistungen damit verbunden.

Wird ein Fahrrad aufgefunden oder sichergestellt, kann es dank der Vignette schneller der rechtmäßigen Besitzerin oder dem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden. Die sichtbare Kennzeichnung soll laut Kantonspolizei eine präventive Wirkung haben, auch wenn sie einen Diebstahl nicht physisch verhindern kann. Das Modell stammt von der Polizei Basel-Landschaft und hat sich dort bereits bewährt. Nun übernehmen auch die Stadtpolizei Zürich und die Kantonspolizei Solothurn das System.

Basel-Stadt und Basel-Landschaft gelten als Velodiebstahl-Hotspots in der Schweiz. Im letzten Jahr belegten sie die ersten beiden Plätze in der Statistik





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