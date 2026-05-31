Kantonspolizei Aargau kontrolliert Tuning-Event: Zahlreiche Fahrzeuge wegen Sicherheitsmängeln stillgelegt

Bei einer gezielten Kontrolle am Rande eines Tuning-Events in Aargau hat die Polizei mehrere Fahrzeuge wegen illegaler Modifikationen und Sicherheitsmängeln aus dem Verkehr gezogen. Fünf Fahrer wurden angezeigt, zwei Autos sichergestellt. Dennoch loben die Beamten den überwiegend guten Zustand der Fahrzeuge und das kooperative Verhalten der Teilnehmer.

In einer gezielten Aktion hat die Kantonspolizei Aargau am Sonntag am Rande eines Tuning -Events zahlreiche Fahrzeuge auf illegale Modifikationen überprüft. Die Beamten konzentrierten sich dabei auf sicherheitsrelevante Verstöße und legten mehrere Wagen still.

Wie die Polizei in einer Medienmitteilung mitteilte, wurden fünf Fahrer angezeigt, weil ihre Autos nicht betriebssicher waren. In mehreren Fällen war das Fahrwerk so tief gelegt, dass die Reifen am Radkasten schleiften - eine verbotene Praxis. Bei zwei weiteren Fahrzeugen bestand der Verdacht auf eine nicht zugelassene Leistungssteigerung. Den Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt, zwei Autos wurden für eine detailliertere technische Überprüfung sichergestellt.

Wegen unzulässiger Anbauteile und übermäßiger Lärmentwicklung wurden sieben weitere Fahrer angezeigt. Zudem wurden Fälle von missbräuchlicher Verwendung von Händler-Kontrollschildern sowie sonstige Ordnungswidrigkeiten verfolgt. Trotz der festgestellten Verstöße fällt das Fazit der Polizei positiv aus: Die meisten der über vierzig gründlich kontrollierten Fahrzeuge befanden sich in einwandfreiem Zustand. Die Tuner, die viel Zeit und Geld in ihre automobiles Hobby investieren, zeigten nach Angaben der Beamten Verständnis für die Kontrollaktion





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