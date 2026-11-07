Kantonspolizei Aargau: Großaktion gegen Einbruch und Kriminaltourismus im November

Die Kantonspolizei Aargau sicherte im November 2026 mit über 300 Einsatzkräften den Kanton. 14 Festnahmen und Präventionstipps zur Einbruchshärtung.

Während der beiden Aktionstage am Donnerstag, 5. November 2026 und Freitag, 6. November 2026, führte die Kantonspolizei Aargau eine hochkonzentrierte Fahndungsaktion im gesamten Kantonsgebiet durch. Das primäre Ziel dieser koordinierten Maßnahme war die Verhinderung von Einbrüchen sowie die frühzeitige Identifizierung mobiler Tätergruppierungen. Durch eine massive Erhöhung der Polizeipräsenz sollte die allgemeine Sicherheit im Kanton Aargau nachhaltig gestärkt werden.

Maßstab und Durchführung der Fahndungsaktion

Die Operation umfasste eine beeindruckende personelle Stärke, wobei insgesamt mehr als 300 Mitarbeitende der Polizei im Einsatz standen. Die Kantonspolizei Aargau erhielt dabei Unterstützung von verschiedenen Regionalpolizeien, der Transportpolizei sowie Partnern aus dem Migrationsamt und dem Bundesamt für Polizei. Diese breite Vernetzung ermöglichte eine flächendeckende Präsenz, die über die gesamten zwei Tage hinweg aufrechterhalten wurde. Die eingesetzten Kräfte kontrollierten insgesamt mehr als 1'800 Personen sowie über 1'000 Fahrzeuge. Die Kontrollen erstreckten sich nicht nur auf das allgemeine Strassennetz und Wohnquartiere, sondern zielten auch gezielt auf bekannte Brennpunkte im Kanton ab. Zu den einbezogenen Orten gehörten unter anderem die Bahnhöfe Aarau und Brugg/Windisch. Zudem waren zivile Einsatzkräfte auf verschiedenen Bus- und Bahnlinien aktiv, um die Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten.

Also read Kanton Aargau weitet Ticketingsystem für Notfallpraxen aus

Ergebnisse der intensiven Polizeikontrollen

Die intensiven Kontrolltätigkeiten und die ergänzenden Abklärungen durch spezialisierte Fachkräfte führten zu konkreten und messbaren Fahndungserfolgen. Insgesamt konnten während der Aktion 14 Personen vorläufig festgenommen werden. Dies zeigt die Effektivität der konsequenten Verfolgung von Straftaten und der gezielten Ansprache von Verdächtigen im gesamten Kantonsgebiet.

Neben den vorläufigen Festnahmen überprüften die Einsatzkräfte auch Personen, die in den Fahndungssystemen ausgeschrieben waren. Insgesamt betraf dies 32 Personen, die aus unterschiedlichen Gründen gesucht wurden. Die Polizeikräfte konnten sämtliche dieser Fälle erfolgreich abarbeiten, was die Durchschlagskraft der Aktion unterstreicht und die Sicherheit für die Allgemeinheit weiter erhöhte.

Advertisement

Prävention und Schutz vor Einbruchdiebstahl

Neben den operativen Erfolgen stand insbesondere die Prävention im Vordergrund. Die erhöhte Sichtbarkeit der Polizei sollte potenzielle Täter abschrecken. Die starke Präsenz dürfte ihre Wirkung nicht verfehlt haben, da in der Nacht auf Samstag lediglich vereinzelt Meldungen über Einbrüche bei der Einsatzzentrale eingingen. Dies bestätigt, dass die bloße Anwesenheit von Streifenfahrzeugen und beamteten Streifen eine wirksame Barriere gegen Kriminalität darstellt.

Die Kantonspolizei Aargau nutzt die Gelegenheit, um an wichtige Präventionsmassnahmen zu erinnern, die Einbruchrisiken minimieren. Da Einbrecher den einfachsten Weg suchen, um in Gebäude zu gelangen, sind einfache Vorkehrungen oft ausreichend, um das Risiko signifikant zu senken. Zeitschaltuhren für die Beleuchtung können dabei helfen, den Eindruck zu erwecken, dass sich Personen im Haus aufhalten, was insbesondere in den Abendstunden abschreckend wirkt.

Weitere entscheidende Massnahmen beinhalten das konsequente Schliessen von Fenstern und das Abschliessen von Türen, selbst bei kurzen Abwesenheiten. Zusätzliche mechanische Sicherungen erschweren den Zugang und kosten Einbrecher wertvolle Zeit, was das Risiko der Entdeckung erhöht. Die Beratungsstelle der Kantonspolizei Aargau steht Bürgern zur Seite, um mögliche Schwachstellen an der eigenen Immobilie zu erkennen und gezielte Schutzmassnahmen umzusetzen.

Langfristige Sicherheitsstrategie und Warnhinweise

Auch in den kommenden Winterwochen wird die Kantonspolizei Aargau den Kontrolldruck auf Einbrecher und Kriminaltouristen aufrechterhalten. Gezielte Aktionen und verstärkte Patrouillen sollen sicherstellen, dass die im November erreichten Sicherheitserfolge nicht ins Wanken geraten. Die Polizei warnt zudem davor, Leitern, Gartengeräte oder Werkzeuge frei zugänglich im Freien zu lagern, da diese als Hilfsmittel für Einbrüche dienen können.

Advertisement

Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, verdächtige Beobachtungen, wie unbekannte Personen in Wohnquartieren oder langsam fahrende Fahrzeuge, nicht zu ignorieren. Wer derartige Hinweise bemerkt, sollte umgehend die Polizei über den Notruf kontaktieren. Diese Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Behörden bleibt ein zentraler Pfeiler der Kriminalprävention und trägt zur allgemeinen Sicherheit im Kanton bei.