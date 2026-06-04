Kantone sollen genügend Plätze in Frauenhäusern schaffen und Unterstützungsangebote verbessern

Die Kantone sollen in Zukunft genügend Plätze in Frauenhäusern schaffen, um Gewaltbetroffene zu unterstützen. Darüber hinaus sollen Unterstützungsangebote für Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt verbessert werden. Landesweit sollen sie Zugang zu spezialisierter medizinischer Erstversorgung haben.

Wird jemand Opfer von sexueller oder häuslicher Gewalt, kommt in einer vulnerablen Lage viel zusammen. Spuren sollten gesichert werden, damit später eine Verurteilung von Tätern möglich ist.

Unter Umständen geht es auch um einen Platz in einer sicheren Unterkunft, einem Frauenhaus. Es werde in solchen Fällen immer nach einer Lösung und nach einem Platz gesucht, betont Anja Derungs, Vorständin der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein sowie Geschäftsführerin der Stiftung Frauenhaus Zürich. Manche Kantone haben gar kein Frauenhaus, andere teilen sich eines und wieder andere haben mehrere. Die Kantone sollen in Zukunft genügend Plätze in Frauenhäusern schaffen, um Gewaltbetroffene zu unterstützen.

Darüber hinaus sollen Unterstützungsangebote für Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt verbessert werden. Landesweit sollen sie Zugang zu spezialisierter medizinischer Erstversorgung haben. Dabei geht es unter anderem um die Sicherung von Spuren. Die Kantone sollen sich auch regional besser zusammenarbeiten, um die Angebote zu koordinieren.

Neben der Anzahl der Plätze in Frauenhäusern geht es in der Revision des Opferhilfegesetzes vor allem auch um Angebote zur Spurensicherung nach Gewalt- und Sexualdelikten. Überforderung nach Gewalterfahrung ist eine weitere Herausforderung, die die Kantone angehen müssen. In einzelnen Kantonen ist es schon heute möglich, die Spuren nach einem Gewalt- oder Sexualdelikt von einer Fachperson sichern zu lassen, ohne Anwesenheit der Polizei und ohne bereits eine Anzeige machen zu müssen. Vielerorts fehlen jedoch solche Angebote.

Die Kantone sollen genügend Forensic Nurses bereitzuhalten, um die Spuren nach Gewaltdelikten zu sichern. Das Angebot soll kostenlos sein. Der Kanton Graubünden verfügt seit 2023 über eine Forensic-Nursing-Sprechstunde. Man habe gute Erfahrungen mit dem Angebot gemacht, sagt Marcus Caduff, der Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales im Kanton Graubünden.

Ziel sei ein Ausbau - dazu brauche es aber auch genügend Personal





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Frauenhäuser Opferhilfegesetz Spurensicherung Forensic Nurses Graubünden

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