Mehrheit der Kantone kontrolliert Essenszusteller nicht. Just Eat wechselt zu Selbständigen, während Gewerkschaften Scheinselbstständigkeit kritisieren und mehr Durchgriff fordern.

Die Kontrolle der Arbeitsbedingungen für Essenskurierfahrer fällt in der Schweiz primär in die Zuständigkeit der Kantone. Eine aktuelle Umfrage des Senders SRF unter allen 26 Schweizer Kantonen offenbart jedoch eine massive Umsetzungslücke. Nur fünf Kantone führen aktuell Kontrollen bei Kurierinnen und Kurieren durch, während siebzehn Kantone diese Aufgabe explizit nicht wahrnehmen. Weitere vier Kantone geben auf Anfragen keine Auskunft zu diesem Thema. Die fehlende Aufsicht betrifft den Markt, der von den Plattformanbietern Just Eat und Uber Eats dominiert wird.

Regulierungslücke und mangelnde Durchsetzung

Die Gründe für die Zurückhaltung der kantonalen Behörden sind unterschiedlich gelagert und oft von Unsicherheit geprägt. Einige Kantone begründen ihre Untätigkeit damit, dass sie Kurierfahrer als selbstständig erwerbend einstufen. Andere Behörden führen an, dass die rechtliche Abgrenzung zwischen selbstständiger Arbeit und Angestelltenverhältnis nicht abschliessend geklärt sei. Hinzu kommt, dass in einigen Fällen unklar ist, welche Stelle überhaupt für die Klärung dieses Status zuständig ist. Diese Unsicherheit führt dazu, dass die Mehrheit der Kantone ihre gesetzlich vorgesehene Pflicht zur Überwachung der Arbeitsbedingungen nicht erfüllt.

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Als Konterbeispiel nennen Experten die Kantone Wallis und Basel-Stadt, die in den letzten Jahren rund 200 Kuriere kontrolliert haben. Noch weiter fortgeschritten sind die Kantone Genf und Waadt. Dort sind die Verhältnisse rechtlich klar geregelt, sodass alle Kurierfahrer über Drittfirmen angestellt sind und damit volle Arbeitnehmerrechte geniessen. Diese Beispiele zeigen, dass eine wirksame Aufsicht politischer Wille und klare rechtliche Rahmenbedingungen voraussetzen, die in anderen Teilen der Schweiz fehlen.

Wechsel von Just Eat zu Scheinselbstständigkeit?

Im Zentrum der Debatte steht das geplante Modell von Just Eat. Bisher waren die meisten Kurierfahrer bei Just Eat angestellt. Das Unternehmen will jedoch künftig vermehrt mit Selbstständigerwerbenden zusammenarbeiten. Just Eat begründet diesen Schritt öffentlich als notwendige Massnahme, um im harten Wettbewerb zu bestehen. Der Hauptwettbewerber Uber Eats setzt bereits seit Längerem auf ein Modell mit selbstständig erwerbenden Fahrern.

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Dieses Modell ist jedoch rechtlich umstritten. Diverse Gerichtsurteile haben ergeben, dass die Fahrer bei Uber Eats faktisch angestellt sind, obwohl sie auf dem Papier als Selbstständige auftreten. Als Folge musste Uber Eats bereits Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen. Kritiker sehen in dem neuen Modell von Just Eat eine direkte Übernahme dieser umstrittenen Struktur. Die Plattform firmen ändern ihre Vertragsbedingungen laufend, was die rechtliche Bewertung zusätzlich erschwert.

Rechtliche Einordnung durch Experten und Gewerkschaften

Die rechtliche Bewertung der Arbeitsverhältnisse ist für Kurierfahrer entscheidend. Professor Kurt Pärli vom Institut für Sozialrecht der Universität Basel erklärt, dass die App vorgebe, wann und wie die Arbeit zu erfolgen hat. Wer sich nicht daran halte, erhalte weniger Aufträge. Diese starke Steuerung durch die Plattform führe dazu, dass Gerichte die Fahrer als Angestellte einstufen. Solange sich am Geschäftsmodell der Plattformen nichts Grundlegendes ändere, galten die Kurierfahrer als angestellt und hätten Anspruch auf Ruhezeiten, Ferien und ortsübliche Löhne.

Auch der Chefökonom des Gewerkschaftsbunds, David Gallusser, kritisiert die Entwicklung scharf. Er bezeichnet das Modell von Uber, das Just Eat nachahmt, als illegale Scheinselbstständigkeit. Gallusser betont, dass Plattformfirmen in der Schweiz die geltenden Löhne zahlen müssten, da die Existenz der Fahrerinnen und Fahrer davon abhänge. Just Eat selbst weist in einer Stellungnahme gegenüber SRF zurück, dass es sich bei dem neuen Modell um eine reine Kostensenkung handele. Stattdessen werde auf veränderte Marktbedürfnisse reagiert, da viele Menschen zeitliche Autonomie bei der Arbeit suchten.

Rolle des Seco und internationale Vorbilder

Für die Durchsetzung der Arbeitsgesetze ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zuständig. Professor Kurt Pärli argumentiert, dass das Seco sicherstellen müsse, dass die Kantone ihre Kontrollaufgaben wahrnehmen. Gerade bei der komplexen Plattformarbeit könnte das Seco präzisere Vorgaben machen, wann Kontrollen durchzuführen sind, um rechtliche Klarheit zu schaffen. Das Seco selbst gibt jedoch an, nicht direkt eingreifen, sondern nur koordinieren zu dürfen. Das Bundesamt stelle gemeinsam mit den Kantonen Vollzugshilfen zur Verfügung, um den Vollzug zu erleichtern.

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International schreitet die Regulierung bereits voran. In der Europäischen Union gelten ab Dezember neue Regeln, die in den Rechtssystemen der Mitgliedsstaaten verankert sein müssen. Diese Regeln sollen eindeutig definieren, wann eine Plattformbeschäftigung als klassisches Arbeitsverhältnis gilt. In der Schweiz bleibt die Situation weiterhin dezentral. Die Umsetzung der Arbeitsgesetze liegt weiterhin bei den Kantonen, was zu einem Flickenteppich an Kontrollstandards führt. Solange keine zentrale Klärung oder striktere Vorgaben des Seco erfolgen, bleibt die Rechte der Kurierfahrer in den meisten Regionen ungeschützt.