Kanton Zürich: Neuer Waldentwicklungsplan für mehr Biodiversität und Erholung

Der Kanton Zürich überarbeitet den Waldentwicklungsplan. Zukunftsvielfalt im Wald durch abgestimmte Nutzungen von Holz, Naturschutz und Erholung.

Der Kanton Zürich hat seinen strategischen Waldentwicklungsplan grundlegend überarbeitet und veröffentlicht. Die oberste Priorität liegt nun auf der gleichberechtigten Abstimmung von Holznutzung, Biodiversität, Naturschutz und Erholung. Diese neue Ausrichtung wurde von der Baudirektion des Kantons Zürich am Freitag offiziell bekannt gegeben.

Mit diesem Schritt reagiert die Kantonsregierung auf die sich wandelnden klimatischen Bedingungen sowie die gestiegenen Ansprüche der Gesellschaft. Der Fokus verschiebt sich weg von strikten Gebietszuweisungen hin zu einer integrierten Planung. Ziel ist es, unterschiedliche Interessen räumlich und funktional besser aufeinander abzustimmen.

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Abgestimmte Flächennutzung und Schutzgebiete

Das neu entwickelte Konzept zeigt auf, wo sich verschiedene Nutzungsinteressen überlagern, anstatt sie gegeneinander auszuspielen. Durch diese integrative Planung sollen Konflikte zwischen verschiedenen Nutzern reduziert und Synergien gefördert werden. Die Baudirektion betont, dass diese Methode die Resilienz des Waldes im gesamten Kanton stärkt. Dies ist besonders wichtig, da der Wald einem steigenden Druck durch Klimaveränderungen ausgesetzt ist.

Ein artenreicher Mischwald erweist sich laut den Planungen als widerstandsfähiger gegen extreme Wetterereignisse wie Stürme, Schädlingsbefall und lang anhaltende Trockenheitsperioden. Der Kanton Zürich identifiziert deshalb spezielle Flächen, auf denen die Naturförderung im absoluten Mittelpunkt steht. Auf diesen ausgewiesenen Gebieten hat der ökologische Schutz Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen.

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Strukturierte Freizeitnutzung im Wald

Um dem zunehmenden Besucherandrang gerecht zu werden, sieht der Plan die Einrichtung definierter Zonen für intensive Erholungsnutzung vor. Diese Maßnahme dient dazu, sensible Lebensräume für Pflanzen und Tiere in anderen Teilbereichen des Waldes zu entlasten. Die Gemeinden erhalten nun die Möglichkeit, Aktivitäten wie Mountainbiking oder das Einrichten größerer Grillplätze gezielt zu bündeln.

Durch diese räumliche Konzentration der Freizeitaktivitäten wird der Wald insgesamt schonender bewirtschaftet. Besucher finden in den ausgetiesenen Bereichen geeignete Infrastruktur, während schützenswerte Ökosysteme ruhiggestellt werden können. Dieser Ansatz soll ein nachhaltiges Miteinander von Naturschutz und menschlicher Nutzung ermöglichen. Die klare Trennung verhindert dabei unkontrollierte Zersiedelung in empfindlichen Naturzonen.

Nachhaltige Kaskadennutzung von Holz

Trotz der verstärkten Fokussierung auf Naturschutz und Erholung bleibt die Holzproduktion ein zentraler Pfeiler der Strategie. Der Kanton Zürich strebt eine sogenannte Kaskadennutzung an, um den Wert des Rohstoffs maximal auszuschöpfen. Das geschlagene Holz soll zunächst als langlebiges Material für Gebäudestrukturen oder Möbel verwendet werden.

Erst nach einer mehrfachen Wiederverwertung und dem Ende der stofflichen Nutzung ist die Verbrennung zur Energiegewinnung vorgesehen. Dieser Kreislauf sorgt dafür, dass das klimaschädliche CO2 deutlich länger im Holz gebunden bleibt, als es bei einer sofortigen energetischen Nutzung der Fall wäre. Die Baudirektion hebt hervor, dass dieser Ansatz einen wichtigen Beitrag zur Klimabilanz des Kantons leistet. So wird der Wald sowohl als Kohlenstoffspeicher als auch als erneuerbare Ressourcenbasis effektiv genutzt.