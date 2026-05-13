Kanton sucht Gespräche über Bürgergemeinde's Unzufriedenheit mit Mafia-Vorgehensweise

Die Bürgergemeinde Roveredo GR hat den kantonalen Umgang mit der Mafia kritisiert und Einbürgungsverfahren relativiert. Ständerat Peter Peyer (SP) sucht Kontakt mit den Vertretern der Bürgergemeinde, um ihre Sorgen und Ängste anzuhören.

Die Bürgergemeinde Roveredo GR mit Präsident Aurelio Troger (SVP) sieht das kantonale Vorgehen gegen die Mafia kritisch und bearbeitet Einbürgerungsgesuche aus Protest langsam. Der Ständerat Peter Peyer (SP) sucht wegen der Unzufriedenheit der Bürgergemeinde Roveredo mit dem kantonalen Vorgehen gegen die Mafia das Gespräch mit den Vertretern der.

Aktuell läuft ein aufsichtsrechtliche Verfahren, bei dem der Kanton die Geschäfte der Bürgergemeindeอาจ übernehmen könnte. Bis zum Bummelstreik ( ), ist derzeit jedoch alles ruhig. Die Bürgergemeinde muss innerhalb von zehn Tagen Stellung nehmen





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